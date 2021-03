Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μανωλόπουλος: ή θα κάνουμε Πάσχα ή θα κάνουμε καλοκαίρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής τόνισε ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δούμε μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων.

Στην κορύφωση του τρίτου κύματος βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τον Καθηγητή Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως τόνισε, η κατάσταση θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το επόμενο διάστημα, αλλά προέβλεψε ότι ο Απρίλιος θα είναι επιβαρυμένος. Πρόσθεσε δε ότι λόγω του εμβολιασμού θα αποφευχθεί το τέταρτο κύμα κορονοϊού.

Για την άρση του lockdown είπε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να στηριχθούν στα νούμερα, καθώς αυτά θα είναι ψηλά για τρεις με τέσσερις εβδομάδες ακόμα.

Σε ερώτηση για το εάν το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο σε σχέση με το περσινό, απάντησε ότι η επιλογή είναι μία: ή θα κάνουμε Πάσχα ή θα κάνουμε καλοκαίρι.