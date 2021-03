Κοινωνία

Καμπουρέλη στον ΑΝΤ1 για κλοπή από θυρίδες: ο σύζυγός μου είναι αθώος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύζυγος του 58χρονου, που κατηγορείται για το «χρυσό» ριφιφί σε τραπεζικές θυρίδες στο Ψυχικό, τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι ο άνδρας της είναι "θύμα" για να κλείσει η υπόθεση.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος για το «χρυσό» ριφιφί σε τραπεζικές θυρίδες στο Ψυχικό. Ο 58χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα περί τις 09:30 και θα κληθεί να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν.

Ο 58χρονος φέρεται να εντοπίστηκε μετά από έρευνα των θυρίδων από ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την οποία προέκυψε ότι υπήρχε βιολογικό υλικό του, σε σημείο μίας από τις διερρηγμένες θυρίδες.

Οι επίμαχες θυρίδες ανήκαν σε τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οποίων κλάπηκαν μετρητά που συνολικά υπερβαίνουν τις 150 χιλιάδες ευρώ αλλά και μεγάλης αξίας κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Η σύζυγός του, Τέτα Καμπουρέλη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και τόνισε ότι ο σύζυγός της είναι θύμα, προκειμένου να "κλείσει" η υπόθεση.

"Ο σύζυγός μου είναι αθώος. Κάτι έχει συμβεί και η τράπεζα πρέπει να χρεώσει έναν άνθρωπο για να κλείσει η υπόθεση. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να χρεωθεί ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έχει και ένα ποινικό μητρώο" τόνισε η κα Καμπουρέλη.

Όσο για το DNA είπε ότι αυτό που βρέθηκε δεν είναι ούτε αίμα, ούτε σπέρμα, ούτε ιδρώτας. "Είναι ένα νεκρό κύτταρο που μπορεί να μεταφερθεί από τον καθένα. Χρεώνουν στον άνδρα μου όλη αυτή την υπόθεση επειδή η θυρίδα του ήταν δίπλα στης κυρίας που ανοίχτηκε".

"Δεν γίνεται με ένα κατσαβίδι να ανοίγει μία τράπεζα. Περιμένουμε τη Δικαιοσύνη. Θα πάω μάρτυρας. Ο σύζυγός μου δεν είναι καθόλου καλά. Χρειάζεται στήριξη" κατέληξε.