Κοινωνία

Μαρακάκης στον ΑΝΤ1 για θυρίδες: καμία αμφιβολία ότι ανοίχτηκαν με κατσαβίδι (βίντεο)

Ο δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση. Τι "απάντησε" στη σύζυγο του κατηγορουμένου.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος για το «χρυσό» ριφιφί σε τραπεζικές θυρίδες στο Ψυχικό.

Για την υπόθεση μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας, ο οποίος τόνισε ότι το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρακολουθείται εδώ και μήνες, σημαίνει ότι οι Αρχές έχουν ένα μίνιμουμ βεβαιότητας ότι πίσω από τη διάρρηξη βρίσκεται εκείνος.

Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της συζύγου του κατηγορούμενου στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι ο πραγματογνώμονας διαπίστωσε χωρίς αμφιβολία, ότι τα τέσσερα αυτά ντουλάπια (και όχι απλές θυρίδες), ανοίχτηκαν με ένα μεγάλο κατσαβίδι. “Ανοίχτηκαν εύκολα γιατί έχει μεγαλύτερο μήκος το πορτάκι σε σχέση με τις απλές θυρίδες” εξήγησε.

Όπως είπε ο κ. Μαρακάκης, ο πραγματογνώμονας άνοιξε τα ντουλάπια αυτά μέσα σε πέντε λεπτά με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ενώ έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι με το ίδιο κατσαβίδι ο κατηγορούμενος άνοιξε και τα τέσσερα ντουλάπια.

Παράλληλα, τόνισε ότι ερευνάται εάν ο κατηγορούμενος είχε πληροφόρηση για το περιεχόμενο των θυρίδων που ανοίχτηκαν.