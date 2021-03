Αθλητικά

Μπακασέτας: ήξερα πως χρωστάω κάτι στην Εθνική

«Αν δεν κερδίσουμε τη Γεωργία, θα είναι σα να μην κάναμε τίποτα με την Ισπανία», δήλωσε ο σκόρερ του «χρυσού» τέρματος της Εθνικής μας.

Ο σκόρερ της εθνικής μας ομάδας ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την έκβαση της αναμέτρησης. Ο Τάσος Μπακασέτας στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ισοπαλία με την Ισπανία τόνισε, «Ήταν δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι, πάντα η αρχή παίζει σημαντικό ρόλο. Θέλαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, τα καταφέραμε και είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Θα χαρούμε 1-2 μέρες και μετά θα σκεφτούμε πρώτα το φιλικό και μετά τον αγώνα με την Γεωργία που πρέπει να κερδίσουμε, αλλιώς δεν κάναμε τίποτα».

Για το πέναλτι που ευστόχησε. «Ένιωσα σίγουρος πως θα βάλω το πέναλτι, μπορεί να ήταν βαριά η μπάλα αλλά ένιωθα καλά. Μου ήρθε στο μυαλό το πέναλτι με το Κόσοβο, αλλά ήξερα πως κάτι χρωστάω στην Εθνική. Είχα πίστη πως θα σκοράρω».

Συνεχίζοντας τόνισε, «Στην ζωή πρέπει να ήμαστε ρεαλιστές, όταν εκπροσωπείς την χώρα σου, δεν μπαίνεις για να χάσεις. Μπαίνεις για το θετικό αποτέλεσμα, συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, κάνουμε ότι μπορεί ο καθένας μας για να φέρουμε και πάλι την Εθνική στις μεγάλες διοργανώσεις» και πρόσθεσε, «Αν δεν κερδίσουμε την Γεωργία, θα είναι σαν να μην κάναμε τίποτα με την Ισπανία. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για την νίκη με την Γεωργία».

Από τη μεριά του ο Γιώργος Μασούρας σχολίασε, «Όταν παίζεις με τόσο καλή ομάδα δεν μπορείς να έχεις πολλές ευκαιρίες, ήμασταν τυχεροί σε μία φάση για το 1-1, βάλαμε το γκολ κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Δείξαμε κομμάτια της παλιάς Εθνικής, ήταν και από τεχνικής πλευράς πολύ καλή η εμφάνιση μας, δεν νομίζω πως κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα» και πρόσθεσε, «Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να παίζει, ένιωθα καλά, είχα τρεξίματα αλλά ο προπονητής έκρινε πως έπρεπε να αλλάξει κάποια πράγματα».

Συνεχίζοντας για τον αγώνα με την Γεωργία είπε, «Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε την Γεωργία, για να ελπίζουμε σε κάτι καλό, πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια στην έδρα μας».