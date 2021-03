Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ για τους ιδιοκτήτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς για κάθε περίπτωση και διαφορετικό τρόπο συναλλαγής μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τα μειωμένα ενοίκια δίνει με νέα απόφαση του το υπουργείο Οικονομικών.

Στην απόφαση αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς για κάθε περίπτωση και διαφορετικό τρόπο συναλλαγής μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Την απόφαση υπογράφουν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Γιάννης Πλακιωτάκης.

Σ' αυτήν διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εάν το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από το μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μη καταβολής μισθώματος, και το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται απαλλαγή από την καταβολή, το 100% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Εάν στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι μισθωτές και οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος, δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης, η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή.

Εάν το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός, η απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.

Το μέτρο των μειωμένων ενοικίων ισχύει και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδίως στην υπεκμίσθωση δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι αυτοτελώς και ο μισθωτής για την επαγγελματική του εγκατάσταση. Η μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση.

Μείωση ενοικίου εφαρμόζεται και για επαγγελματική μίσθωση για την οποία χρησιμοποιούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι άλλων ακινήτων, στους οποίους ασκούνται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι χώροι στάθμευσης οχημάτων της επιχείρησης για την στάθμευση οχημάτων των στελεχών θεωρούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι, όταν αυτοί βρίσκονται σε περίκλειστο χώρο, ήτοι κλειστό από κάθε πλευρά, από κάθε κατεύθυνση και εφ' όσον ο χώρος αυτός αναγράφεται στη δήλωση Ε9 ως βοηθητικός χώρος.

Η μείωση ενοικίων εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία εκμισθωτές είναι:

οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

α εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου