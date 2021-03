Παράξενα

“Μάχη” με τάρανδο μέσα σε γηροκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απρόσκλητος επισκέπτης επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

Μέσα σε ένα γηροκομείο, στο Ουισκόνσιν, αντιμετώπισαν έναν τάρανδο οι αστυνομικοί της περιοχής.

Η «μάχη» ήταν σκληρή και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του αστυνομικού, που την έδωσε.

Αν και ο τάρανδος τραυματίστηκε από κομμάτια γυαλιού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το απομακρύνουν και να το πάνε πίσω στο φυσικό του περιβάλλον.