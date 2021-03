Κόσμος

Το αεροπλάνο έπεσε, οι πιλότοι σώθηκαν (βίντεο)

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με τους πιλότους να γλιτώνουν.

Δύο πιλότοι βγήκαν σώοι και αβλαβείς από το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη στην Αγγλία.

Οι πιλότοι του Στρατού της Βρετανίας βγήκαν από το αεροσκάφος με ελαφρά τραύματα.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου είπε πως θα διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος που έγινε σε μικρή απόσταση από τη βάση του αεροσκάφους, σε ένα από τα δυτικότερα σημεία της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, οι δύο στρατιωτικοί πρόλαβαν και εκτοξεύτηκαν πριν από τη συντριβή.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα δώσει άλλες πληροφορίες σχετικά με το τι έγινε, ενώ συμβούλευσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.