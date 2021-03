Life

Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: το αχτύπητο δίδυμο σε απολαυστικές στιγμές γέλιου (βίντεο)

Οι δύο συνάδελφοι, φίλοι αλλά και κουμπάροι, μίλησαν για τη γνωριμία και τη σχέση τους πίσω από τις κάμερες, αλλά και για την πολυετή συνεργασία τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» το τηλεοπτικό δίδυμο, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, παρουσιαστές της επιτυχημένης εκπομπής «The Dot».

Οι δύο συνάδελφοι, φίλοι αλλά και κουμπάροι, μίλησαν για τη γνωριμία και τη σχέση τους πίσω από τις κάμερες, την πολυετή συνεργασία τους στην τηλεόραση και τα περιοδικά, ενώ αποκάλυψαν το παρασκήνιο της αγοράς του περιοδικού «Down Town» σε πλειστηριασμό.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφέρθηκε στον άντρα της ζωής της, Νάσο Γαλακτερό, καθώς και στη συμμετοχή του γιου του, Παύλου, στο «Survivor». Θα πήγαινε για χάρη του μέχρι τον Άγιο Δομίνικο οικογενειακώς;

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραδέχθηκε πως με τα χρόνια έχει αλλάξει και πια είναι πολύ προσεκτικός στο τι λέει και τι γράφει. Το αχτύπητο δίδυμο δε διστάζει να αναμετρηθεί σε ένα παιχνίδι και να χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απολαυστικές στιγμές γέλιου.