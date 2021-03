Αθλητικά

Formula 1: αυλαία από το Μπαχρέιν

Η χρονιά που αρχίζει σε λίγες ημέρες είναι η τελευταία που πραγματοποιείται με το παρόν «σύνταγμα» της Φόρμουλα Ένα, καθώς σαρωτικές αλλαγές θα τεθούν φέτος σε ισχύ.

Οι φίλοι της Φόρμουλα Ένα ανά την υφήλιο περιμένουν... πως και πως την 28η Μαρτίου, καθώς τότε «ανοίγει η αυλαία» του πρωταθλήματος για το 2021. Περίπου 3,5 μήνες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του 2020 στο Άμπου Ντάμπι, ομάδες και οδηγοί θα βρίσκονται την προσεχή Κυριακή (18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μπαχρέιν για το πρώτο από τα 23 γκραν πρι του φετινού «μαραθωνίου», ο οποίος θα δοκιμάσει τις αντοχές των ανθρώπων και των μονοθεσίων τους. Η χρονιά που αρχίζει σε λίγες ημέρες είναι η τελευταία που πραγματοποιείται με το παρόν «σύνταγμα» της Φόρμουλα Ένα, καθώς οι... σαρωτικές αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες επρόκειτο να τεθούν φέτος σε ισχύ, μετατέθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για το 2022. Έτσι, είναι φυσικό οι ομάδες να έχουν αρχίσει να ρίχνουν... ματιές και στην επόμενη σεζόν, ωστόσο δεν πρέπει να... αδιαφορήσουν και για τα αποτελέσματά τους στη φετινή χρονιά, κατά την οποία τίθεται σε ισχύ όριο κόστους στις ομάδες.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί το μέλλον και η βιωσιμότητα των ομάδων, καθώς ο κορονοϊός «έπληξε» οικονομικά τη Φόρμουλα Ένα στην περυσινή σεζόν, αλλά και για να... δελεαστούν νέοι «παίκτες», προκειμένου να μπουν στο πρωτάθλημα, από φέτος τίθεται σε ισχύ όριο κόστους. Αυτό ορίζεται σε 145 εκατομμύρια δολάρια για ένα ημερολογιακό έτος με 21 γκραν πρι (σ.σ. επειδή η σεζόν του 2021 περιλαμβάνει 23 αγώνες, το όριο αυτό αυξάνεται για τα δύο επιπλέον γκραν πρι σε 147,4 εκατομμύρια δολάρια), ωστόσο θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Έτσι, η «βάση» του θα είναι 140 εκατομμύρια το 2022 και 135 εκατομμύρια δολάρια το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της Φόρμουλα Ένα για το 2020 δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα από τον κορονοϊό, καθώς μειώθηκαν κατά 44%. Υπενθυμίζεται ότι η «αυλαία» του πρωταθλήματος, αντί για τις 15 Μαρτίου στη Μελβούρνη, άνοιξε τελικά στις 5 Ιουλίου στην Αυστρία. Το αρχικό καλαντάρι του πρωταθλήματος περιλάμβανε 22 γκραν πρι, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκαν 17 σε 14 σιρκουί, τα πέντε εκ των οποίων (Μουτζέλο, Νίρμπουργκρινγκ, Πορτιμάο, Ίμολα, Κωνσταντινούπολη) προστέθηκαν στο αναθεωρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα. Έτσι, αποτελεί... πρόκληση για τους ανθρώπους της Φόρμουλα Ένα να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί κανονικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που έδειξαν ότι έχουν τις ικανότητες να καταφέρουν, διοργανώνοντας τα περυσινά γκραν πρι στη δική τους «φούσκα». Πάντως, υπήρξαν πέρυσι και... απώλειες μεταξύ των οδηγών, λόγω κορονοϊού, καθώς οι Σέρχιο Πέρες (στα γκραν πρι Βρετανίας και 70ής επετείου) και Λιούις Χάμιλτον (στο γκραν πρι του Σακχίρ) απουσίασαν συνολικά από τρεις αγώνες, ενώ ο Λανς Στρολ βρέθηκε θετικός μετά το γκραν πρι του Αϊφελ στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της Φόρμουλα Ένα πέτυχαν στις... εξετάσεις που έδωσαν πέρυσι όσον αφορά την ασφάλεια, με το σοβαρό ατύχημα που είχε ο Ρομέν Γκροζάν στον πρώτο γύρο του γκραν πρι στο Μπαχρέιν. Η Haas του Γάλλου «καρφώθηκε» στις μπαριέρες της ευθείας μετά τη στροφή 3 και «κόπηκε» στα δύο. Το μπροστινό μέρος του μονοθεσίου «τρύπησε» τις μπαριέρες, ωστόσο τον Γκροζάν προφύλαξε από σοβαρό τραυματισμό το σύστημα "halo" ή «φωτοστέφανο», το οποίο προστατεύει το κεφάλι των οδηγών. Από τη σύγκρουση άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο, από το οποίο ο Γάλλος χρειάστηκε 28 δευτερόλεπτα για να βγει, και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια.

Πολύ σημαντική αλλαγή είναι και η εφαρμογή μιας αναλογικής κλίμακας για τις αεροδυναμικές δοκιμές των μονοθεσίων των ομάδων, η οποία θα είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση τους στη βαθμολογία των κατασκευαστών, σε μια διαφοροποίηση που αποσκοπεί στο να «κλείσει η ψαλίδα» ανάμεσα στις ομάδες και να διεξάγονται συναρπαστικοί αγώνες. Έτσι, μια ομάδα, η οποία βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης το 2020, θα έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή της για να εξελίξει αεροδυναμικά το μονοθέσιό της για το 2022, όταν τίθενται σε ισχύ οι... σαρωτικές αλλαγές στους κανονισμούς. Αντίθετα, μια ομάδα που πλασαρίστηκε στις τελευταίες θέσεις του περυσινού πρωταθλήματος, θα έχει στη διάθεσή της περισσότερο χρόνο για να βελτιώσει την αεροδυναμική του μονοθεσίου της.

Επίσης, το 2021 τίθενται σε ισχύ κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς για την αεροδυναμική των μονοθεσίων, σε μια προσπάθεια να... συγκρατηθούν οι μεγάλες δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα οι Λιούις Χάμιλτον, Βάλτερι Μπότας και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ να «αποκτήσουν» κλαταρισμένο λάστιχο στη διάρκεια του βρετανικού γκραν πρι του 2020. Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα χρησιμοποιηθούν για τελευταία φορά λάστιχα 13 ιντσών, καθώς το 2022 τα μονοθέσια στη Φόρμουλα Ένα θα «φορούν» ελαστικά 18 ιντσών.

Η ευχή των φιλάθλων της Φόρμουλα Ένα είναι το νέο πρωτάθλημα να είναι συναρπαστικό και, ει δυνατόν, οι τίτλοι να κριθούν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, προκειμένου το ενδιαφέρον τους να διατηρηθεί αμείωτο έως τις 12 Δεκεμβρίου, όταν θα διεξαχθεί το τελευταίο γκραν πρι της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Η Mercedes και ο Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι μετρούν από επτά τίτλους, ξεκινούν τη χρονιά με στόχο να υπερασπιστούν το «στέμμα» που κατέκτησαν πέρυσι σε κατασκευαστές και οδηγούς, αντίστοιχα. Ειδικά για τον Βρετανό, ο οποίος φέρει πλέον τον τίτλο του Σερ, αφού «χρίστηκε» ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο, καθώς, εάν φτάσει τα οκτώ πρωταθλήματα, θα ξεπεράσει τον θρυλικό Μίκαελ Σουμάχερ, με τον οποίο «συγκατοικούν» αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Όμως, η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες θα επιδιώξουν να τους... εκθρονίσουν, με «πρωτοστάτη» τη Red Bull. Η αυστριακή ομάδα έδειξε στις χειμερινές δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν το τριήμερο 12-14 Μαρτίου, ότι διαθέτει ένα γρήγορο και σταθερό μονοθέσιο, καθώς και δύο εξαιρετικούς οδηγούς, τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν και τον Μεξικανό Σέρχιο Πέρες, οι οποίοι αν μη τι άλλο μπορούν να... ζορίσουν τη Mercedes.

Ο Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο όλου του τριημέρου με 1:28.960, μολονότι το σύνολο των 369 γύρων που «έγραψε» η Red Bull ήταν το έβδομο καλύτερο μεταξύ των 10 ομάδων στις δοκιμές. Την πρώτη τριάδα των ομάδων με τους περισσότερους γύρους στις δοκιμές συνέθεσαν η Alfa Romeo (422), η AlphaTauri (422) και η Ferrari (404). Η AlphaTauri σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο των δοκιμών με τον Ιάπωνα «ρούκι», Γιούκι Τσουνόντα (1:29.053), ενώ η Ferrari «έγραψε» τον τρίτο καλύτερο χρόνο με τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (1:29.611). Αντίθετα, η Mercedes ήταν η ομάδα που κατέγραψε τους λιγότερους γύρους στις δοκιμές (304), καθώς αντιμετώπισε προβλήματα στις δοκιμές. Ο Βάλτερι Μπότας «έγραψε» μόλις έξι γύρους το πρωί της πρώτης ημέρας, λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ τόσο ο Φινλανδός, όσο και ο Λιούις Χάμιλτον ανέφεραν σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών ότι το πίσω μέρος του μονοθεσίου είναι ασταθές. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο Βρετανός να δηλώσει μετά τη λήξη των δοκιμών ότι «δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι» και οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας να παραδεχθούν ότι «η Red Bull είναι μπροστά» ως προς την απόδοση, πως δεν έχουν απαντήσεις για τη συμπεριφορά του μονοθεσίου τους και ότι έχουν πολλή δουλειά για να καταλάβουν γιατί το πίσω μέρος είναι «αδύναμο» και πώς μπορούν να το κάνουν πιο σταθερό και προβλέψιμο. Ενδέχεται, πάντως, τα αποτελέσματα των δοκιμών να μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά για τις δυνατότητες κάθε ομάδας, καθώς, μολονότι οι αποστάσεις που διανύουν τα μονοθέσια αποτελούν έναν ισχυρό δείκτη για την αξιοπιστία τους, υπάρχουν πολλές άγνωστες παράμετροι για τους χρόνους που επιτυγχάνονται στις δοκιμές, όπως το φορτίο καυσίμου και το «στήσιμο» του κάθε μονοθεσίου την ώρα που σημειώθηκαν οι εν λόγω επιδόσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ομάδες και τους παρόχους μονάδων ισχύος, η McLaren έβαλε τέλος στη συνεργασία της με τη Renault και σύναψε συμφωνία με τη Mercedes, τους κινητήρες της οποίας χρησιμοποιούσε από το 1995 έως το 2014. Αναφορικά με τις ομάδες, στη σεζόν του 2021 μετέχουν οι δέκα που έλαβαν μέρος στο περυσινό πρωτάθλημα, αλλά με δύο διαφορές. Κατ' αρχάς, η Racing Point άλλαξε όνομα και θα «τρέχει» πλέον ως Aston Martin, με αποτέλεσμα το εμβληματικό αυτό όνομα να επιστρέφει ως κατασκευαστής στη Φόρμουλα Ένα για πρώτη φορά από το 1960. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη Renault, η οποία μετονομάστηκε σε Alpine, παίρνοντας το όνομα της θυγατρικής εταιρείας που κατασκευάζει την ομώνυμη μάρκα αγωνιστικών αυτοκινήτων για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το όνομα Alpine είναι φημισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς η συγκεκριμένη μάρκα πανηγύρισε νίκες στον αγώνα 24 ωρών του Λε Μαν, αλλά και σε αγώνες ράλι. Όμως, η Alpine δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν ως κατασκευαστής στη Φόρμουλα Ένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 αποτελεί την πρώτη πλήρη σεζόν της Williams χωρίς κάποιο μέλος της οικογένειας Γουίλιαμς στο... τιμόνι. Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό γκραν πρι του 2020 ήταν ο τελευταίος αγώνας για την εν λόγω οικογένεια ως επικεφαλής, καθώς η Κλερ και ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς αποχώρησαν από τις θέσεις τους ύστερα από την πώληση της ομάδας στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Dorilton Captial.

Οι αλλαγές σε πρόσωπα είναι αρκετές, καθώς υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στα δίδυμα των οδηγών αγώνων των ομάδων σε σχέση με το 2020. Η Ferrari επέλεξε να μην επεκτείνει το συμβόλαιο του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπάστιαν Φέτελ, και να φέρει στη θέση του τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ από τη McLaren. Από την πλευρά της, η βρετανική ομάδα έσπευσε να καλύψει το κενό του Σάινθ με τον Ντάνιελ Ρικιάρντο, ο οποίος για το λόγο αυτό αποχώρησε από τη Renault. Η... είδηση, ωστόσο, είναι ότι η γαλλική ομάδα αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Αυστραλό, φέρνοντας στη θέση του τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή, Φερνάντο Αλόνσο. Έτσι, ο Ισπανός επιστρέφει μετά από διετή απουσία στη Φόρμουλα Ένα, καθώς «έτρεξε» για τελευταία φορά στο πρωτάθλημα με τη McLaren. Ο Φέτελ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Aston Martin, η οποία, προκειμένου να κάνει... χώρο για τον Γερμανό, έλυσε το συμβόλαιό της με τον Σέρχιο Πέρες. Ο Μεξικανός, ο οποίος στο γκραν πρι του Σακχίρ για το 2020 πανηγύρισε την «παρθενική» νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα, βρήκε... καταφύγιο στη Red Bull, οι άνθρωποι της οποίας επέλεξαν να αφήσουν στον... πάγκο για φέτος τον Ταϊλανδό Άλεξ Άλμπον.

Στο μεταξύ, οι Ρομέν Γκροζάν και Κέβιν Μάγκνουσεν αποτελούν παρελθόν από τη Haas, οι άνθρωποι της οποίας αποφάσισαν να εμπιστευθούν δύο πρωτοεμφανιζόμενους στη Φόρμουλα Ένα, τον Ρώσο Νικίτα Μαζέπιν και τον Γερμανό Μικ Σουμάχερ, γιο του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίκαελ, με αποτέλεσμα το σπουδαίο αυτό επώνυμο να επιστρέφει στο πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμφότεροι «έτρεχαν» πέρυσι στη Φόρμουλα 2, με τον Σουμάχερ να κατακτά τον τίτλο και τον Μαζέπιν να κατατάσσεται πέμπτος. Τέλος, η AlphaTauri επέλεξε να αντικαταστήσει τον Ρώσο Ντανιίλ Κβιάτ με τον Ιάπωνα Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στο περυσινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2.

Από εκεί και πέρα, και το καλαντάρι του 2021 παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό του 2020, το οποίο περιλάμβανε 22 αγώνες, πριν... παρέμβει ο κορονοϊός και τελικά η χρονιά ολοκληρωθεί με 17 γκραν πρι και σε πίστες που δεν προβλέπονταν στο αρχικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Το καλαντάρι του 2021 περιλαμβάνει τον αριθμό-ρεκόρ των 23 αγώνων, ενώ, σε σχέση με πέρυσι, «κόπηκαν» τα γκραν πρι σε Κίνα και Βιετνάμ. Τη θέση τους πήραν οι αγώνες στην Εμίλια Ρομάνια (στην πίστα της Ίμολα) και στην Πορτογαλία, οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στο αναθεωρημένο καλαντάρι του 2020. Επίσης, το 2021 θα διεξαχθεί το «παρθενικό» γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας στους δρόμους της Τζέντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω κορονοϊού, το γκραν πρι της Αυστραλίας, με το οποίο παραδοσιακά «άνοιγε η αυλαία» της σεζόν, μετατέθηκε για τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα ο πρώτος αγώνας για το 2021 να διεξαχθεί στο Μπαχρέιν, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν φέτος και οι δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα. Επίσης, οι αγώνες σε Μεξικό και Βραζιλία άλλαξαν όνομα και πλέον αποκαλούνται γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού και γκραν πρι του Σάο Πάουλο, αντίστοιχα. Άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι, προς τιμήν του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έφτασε τις επτά νίκες στο βρετανικό γκραν πρι, οι υπεύθυνοι της πίστας του Σίλβερστοουν έδωσαν το όνομα του 36χρονου στην ευθεία των πιτ (που ονομάζεται ευθεία Χάμιλτον). Επίσης, η «χάραξη» της πίστας στη Βαρκελόνη είναι λίγο διαφορετική φέτος, καθώς έγιναν κάποιες βελτιώσεις ασφαλείας στη στροφή 10. Έτσι, το σχήμα της μοιάζει πλέον με αυτό που είχε το 1991, όταν η Φόρμουλα Ένα επισκέφθηκε για πρώτη φορά το εν λόγω σιρκουί.

Τέλος, η Mercedes και η Aston Martin θα μοιράζονται φέτος τα καθήκοντα του αυτοκινήτου ασφαλείας και του ιατρικού αυτοκινήτου, καθώς κάθε μια από τις δύο εταιρείες θα παρέχει τα εν λόγω αυτοκίνητα σε διαφορετικά γκραν πρι στη διάρκεια της Φόρμουλα Ένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Mercedes ήταν ο μοναδικός προμηθευτής και των δύο αυτοκινήτων από το 1996, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι η γερμανική εταιρεία θα αυξήσει το ποσοστό της στην Aston Martin στο 20%. Το αυτοκίνητο ασφαλείας και το ιατρικό αυτοκίνητο της Mercedes (η AMG GT R και η C 63 S Estate, αντίστοιχα) αλλάζουν χρώμα και, αντί για ασημένια, θα είναι πλέον κόκκινα, ενώ αυτά της Aston Martin (η Vantage και η DBX) θα είναι πράσινα. Ο Γερμανός Μπερντ Μαϊλέντερ και ο Νοτιοαφρικανός Άλαν φαν ντερ Μερβ θα παραμείνουν οδηγοί στο αυτοκίνητο ασφαλείας και το ιατρικό αυτοκίνητο, αντίστοιχα.