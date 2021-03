Life

“Η Φάρμα”: Η Φαίη Σκορδά... αγρότισσα στα αγωνίσματα (βίντεο)

Από «Το Πρωινό» στη Φάρμα, η Φαίη Σκορδά παίζει, αγωνίζεται και μαθαίνει τα…μυστικά της «Φάρμας» από τον Σάκη Τανιμανίδη.