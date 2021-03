Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: να ανοίξουν τώρα τα μικρά καταστήματα

Τι είπε για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό για το Πάσχα, αλλά και για το άνοιγμα της εστίασης.

Να ανακατευθυνθούν οι επαφές που έχουν οι πολίτες σε σπίτια και πλατείες σε πιο ασφαλείς επαφές προτείνει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προσθέτοντας ότι πρέπει να ανοίξει «από αύριο» το λιανεμπόριο αλλά αποκλειστικά για τα μικρά καταστήματα.

Όπως είπε, δεν θα πρέπει να ανοίξει κανένα μεγάλο πολυκατάσταστημα, αλλά μόνο μικρά, με ραντεβού στις μεγάλες πόλεις και με τον «κόφτη» των τριών ωρών του 13032. Επίσης οι εργαζόμενοι να φορούν μάσκες υψηλής προστασίας και οι πελάτες είτε μάσκα υψηλής προστασίας είτε διπλή μάσκα.

Ο καθηγητής εκτιμά ότι αν ανοίξει με αυτό τον τρόπο το λιανεμπόριο πολλοί εργαζόμενοι θα βρίσκονται στις δουλειές τους, άλλοι θα πάνε να ψωνίσουν και έτσι θα μειωθούν οι επικίνδυνες επαφές.

Τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να ανοίξουν όλες οι δραστηριότητες γιατί κάτι τέτοιο στέλνει λάθος μήνυμα, ωστόσο είναι πιο ασφαλές να λειτουργήσουν καφετέριες και ταβέρνες σε εξωτερικό χώρο, παρά να συγκεντρώνονται άνθρωποι σε πλατείες και σπίτια, να βγάζουν τη μάσκα και να πίνουν τον καφέ τους.

Ο κ. Βασιλακόπουλος δήλωσε βέβαιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι το Πάσχα θα έχουν επιτραπεί οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, καθώς έως τότε το ποσοστό ανοσίας, είτε από μόλυνση είτε από εμβολιασμό θα έχει φτάσει στο 35% με 40%.

Εκτίμησε ότι για δυο ακόμη εβδομάδες θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στο σύστημα ωστόσο είναι αισιόδοξος λόγω της οριακής μείωσης στο ιικό φορτίο στα λύματα της Αθήνας.