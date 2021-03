Οικονομία

Κορονοπάρτι της οργής στην Πάτρα: γιατί αντιδρούν οι επιχειρηματίες

Η φωτογραφία που ανήρτησαν οι έμποροι της πόλης και το αίτημά τους στις Αρχές. Γιατί απειλούν με μηνήσεις.

Την οργή τους για τις κλειστές επιχειρήσεις, την ώρα που οργανώνονται κορονοπάρτι με υπερσυγκέντρωση ατόμων σε διάφορα σημεία της Πάτρας, εκφράζουν οι έμποροι της πόλης.

Μάλιστα έχει ήδη πέσει στο τραπέζι η πρόταση για υποβολή μηνύσεων ακόμη και κατά της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. η οποία δεν παρεμβαίνει, αλλά και για ενημέρωση του Εισαγγελέα.

Έμποροι της Πάτρας ανήρτησαν μάλιστα φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις σκάλες της Αγίου Νικολάου και με αιχμηρά σχόλια ζήτησαν εξηγήσεις για τα κλειστά τους καταστήματα, όταν οργανώνονται πάρτι νέων με αλκοόλ και μουσική.

Πηγή: flamis.gr