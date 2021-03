Κοινωνία

Παγετός την Παρασκευή: Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Παρασκευής.

(εικόνα αρχείου)

Ισχυρός παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, να καταγράφεται στη Βλάστη Κοζάνης με τιμή -9,4 βαθμούς Κελσίου.

Οι επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωινό της Παρασκευής καταγράφηκαν στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-8,5), το Περτούλι Τρικάλων (-8,2), το Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-7,6), τη Βωβούσα Ιωαννίνων (-6,9) και τα Γρεβενά (-6,4 βαθμοί).

Στα χιονοδρομικά κέντρα το θερμόμετρο έπεσε πιο χαμηλά, όπως στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε τους -9,8 βαθμούς.