Οικονομία

Δώρο Πάσχα: τι θα γίνει με όσους τελούν σε αναστολή

Πως θα υπολογιστεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, πότε θα καταβληθεί και από ποιον.

Με μοντέλο μικτής χρηματοδότησης από εργοδότες και Δημόσιο αναμένεται να πληρωθεί φέτος το Δώρο Πάσχα σε πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενους, που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας από τον Ιανουάριο. Καθώς η πανδημία επελαύνει και η άρση του lockdown απομακρύνεται, η διασωληνωμένη οικονομία δεν αφήνει άλλα περιθώρια, εκτός από την επανάληψη του μοντέλου συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο, το οποίο πιθανότατα θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, προβλέπει πληρωμή του Δώρου Πάσχα με... μοντέλο Δώρου Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται πως το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται κάθε χρονιά με βάση τον χρόνο εργασίας εντός του πρώτου 4μηνου του έτους, δηλαδή εντός της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το επικρατέστερο μέχρι στιγμής σενάριο για το φετινό Δώρο Πάσχα προβλέπει την καταβολή σε δύο τμήματα:

Το κράτος θα πληρώσει την αναλογία για τη χρονική περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου 4μηνου, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ο εργοδότης θα πληρώσει την αναλογία για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μηνου Ιανουάριος - Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.

Αυτό σημαίνει πως όποιος εργαζόμενος έχει παραμείνει σε αναστολή ολόκληρο το πρώτο 4μηνο του έτους, θα λάβει από το κράτος 267 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αυτό θα είναι φέτος συνολικά το Δώρο Πάσχα. Επίσης, κάθε μήνας αναστολής της σύμβασης εργασίας μεταφράζεται σε Δώρο Πάσχα της τάξης των 67 ευρώ.

Παραδείγματα

Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο ο οποίος είναι αδιάκοπα σε αναστολή από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου: Θα λάβει Δώρο Πάσχα μόνο από το κράτος 267 ευρώ.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ, που ήταν σε αναστολή το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, ενώ τον Απρίλιο επέστρεψε σε ενεργή απασχόληση θα λάβει:

200 ευρώ από το κράτος

100 ευρώ από τον εργοδότη του

σύνολο Δώρου Πάσχα: 300 ευρώ.

Έγκαιρη πληρωμή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δώρο Πάσχα αναμένεται να καταβληθεί στην ώρα του, δηλαδή έως τη Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος είναι στις 28 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι είχε ακολουθηθεί άλλη φόρμουλα, καθώς οι εργοδότες είχαν κληθεί να πληρώσουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα 2020 με βάση τον ονομαστικό μισθό και ακολούθως υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν πίσω από το κράτος το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχούσε στη χρονική περίοδο της αναστολής. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε τότε δοθεί παράταση, ώστε να καταβληθεί από τους εργοδότες έως 30 Ιουνίου.

Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη την επίμαχη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογία Δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης.

Δώρο Πάσχα ανάλογο με τον χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους κατά τον χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το δώρο νωρίτερα απ’ αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

