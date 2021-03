Αθλητικά

Premier League: “τσουχτερό” πρόστιμο για ανταλλαγή φανέλας!

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός του πειθαρχικού κώδικα και γιατί αποφασίστηκε.

Έναν νέο κανονισμό στον πειθαρχικό κώδικα αποφάσισε να εντάξει η Premier League, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η "Daily Mail", κάθε ποδοσφαιριστής που ανταλλάσσει την φανέλα του με κάποιον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, θα τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 6.000 ευρώ.

Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς η ανταλλαγή φανέλας αντιτίθεται στο υγειονομικό πλαίσιο προστασίας για την εξάπλωση του κορονοϊού. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, κάθε σύλλογος θα έχει την ευχέρεια να καταβάλει το πρόστιμο, αλλά και να «χρεώνει» τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα το πληρώνει από την τσέπη του.

Η αγγλική εφημερίδα αναφέρει πως ήδη ένας αγγλικός σύλλογος, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει παραβιάσει αυτόν τον κανόνα δύο φορές.