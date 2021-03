Υγεία - Περιβάλλον

Σημάδι πρόωρου θανάτου οι αποβολές

Τις αποβολές στην κύηση με τον πρόωρο θάνατο συνέδεσαν ερευνητές.

Οι γυναίκες που έχουν κάνει αποβολές στο παρελθόν, είναι πιθανότερο να πεθάνουν πρόωρα, πριν τα 70 τους, ιδίως από καρδιαγγειακή νόσο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Ο κίνδυνος φαίνεται πως είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες που είχαν αποβολή νωρίς στη ζωή τους ή που έκαναν διαδοχικές αποβολές.

Οι λεγόμενες «αυθόρμητες» αποβολές είναι συχνές και εκτιμάται ότι αποτελούν το 12% έως 24% όλων των κυήσεων. Προηγούμενες μελέτες έχουν συσχετίσει το ιστορικό αποβολών με μεγαλύτερο κίνδυνο για υπέρταση, καρδιαγγειακές νόσους και διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Χόρχε Τσαβάρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal» (BMJ), ανέλυσαν στοιχεία για 101.681 γυναίκες 25 έως 42 ετών, των οποίων η υγεία και οι εγκυμοσύνες παρακολουθήθηκαν σε βάθος 24 ετών. Στο διάστημα αυτό περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες (25,6%) είχαν τουλάχιστον μία κύηση που κατέληξε σε αποβολή, ενώ υπήρξαν 2.936 πρόωροι θάνατοι (1.346 από καρκίνο και 269 από καρδιαγγειακά αίτια).

Διαπιστώθηκε ότι η θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία ήταν παρόμοια στις γυναίκες με και χωρίς ιστορικό αποβολής, όμως ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες με τρεις ή περισσότερες αποβολές, καθώς και για όσες είχαν κάνει την πρώτη αποβολή πριν την ηλικία των 24 ετών.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που είχαν αποβάλει, είχαν κατά μέσο όρο 19% μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς καμία αποβολή. Ειδικά η σχέση αποβολών-καρδιαγγειακών θανάτων είναι μεγαλύτερη, με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος κατά 48%, κάτι που όμως δεν ισχύει στην περίπτωση θανάτων από καρκίνο.