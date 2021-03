Life

Το “5Χ5” με τον Μάρκο Σεφερλή κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει παιχνίδι και μοιράζει ξεκαρδιστικές ατάκες, αλλά και ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ.

Παίκτες Χ 5

Ερωτήσεις Χ 5

Γέλιο Χ 5

Ένας παρουσιαστής που κάνει για 5 και είναι έτοιμος για όλα…

Το «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, είναι οικογενειακό, διασκεδαστικό, γεμάτο ανατροπές και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Απριλίου, στις 17:45.

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους: «τι χαρακτηρίζει το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1;». Οι 45 απάντησαν χιούμορ, οι 32 φαντασία και οι 23 λογική. Και οι 100, όμως, συμφώνησαν ότι πίσω από μια απλή ερώτηση κρύβεται η πιο απίστευτη απάντηση!

Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει παιχνίδι με μαμάδες, μπαμπάδες, αδέλφια, ξαδέλφια, θείους, θείες, μπατζανάκηδες, κουνιάδες, πεθερικά και μοιράζει ξεκαρδιστικές ατάκες, αλλά και ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οι κανόνες απλοί: δύο ομάδες, δύο αντίπαλες οικογένειες, από 5 μέλη η κάθε μια, προσπαθούν να μαντέψουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, σε καθημερινές ερωτήσεις.

Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ. Έχοντας το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δυο επεισόδια, εφόσον συνεχίζει τις νίκες, η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:45