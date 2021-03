Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρετανία: τεστ λίγων δευτερολέπτων για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι η ακρίβεια του είναι μεγαλύτερη από 99%. Που θα χρησιμοποιείται.

Η Ρυθμιστική Αρχή Υγείας της Βρετανίας ενέκρινε ένα τεστ 20 δευτερολέπτων για την ανίχνευση του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διανομής του προϊόντος εγκαινιάζοντας ένα σύστημα ελέγχου που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να χρησιμοποιείται στα αεροδρόμια, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σε επιχειρήσεις.

Τα rapid tests θεωρούνται βασική αρχή στον οδικό χάρτη του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την άρση του λοκντάουν, αλλά έχουν εκφραστεί ανησυχίες ως προς την ακρίβεια των υφιστάμενων ανοσοχρωματογραφικών δοκιμών πλευρικής ροής.

Το τεστ Virolens, το οποίο παρασκευάζει η βρετανική νεοφυής επιχείρηση iAbra σε συνεργασία με την TT Electronics, δοκιμάστηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου και χρησιμοποιεί φαρυγγικό μάκτρο για τη συλλογή σιέλου.

Η Histate, η εταιρεία διανομής του τεστ, ανακοίνωσε ότι θα το κυκλοφορήσει άμεσα έπειτα από την έγκρισή του από την Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσβλέπει σε ευρύτερη κυκλοφορία του κατά τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την Histate, οι δοκιμές έχουν δείξει ότι το τεστ έχει 98,1% ευαισθησία, που σημαίνει ότι βγάζει λιγοστά λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα και 99,7% ακρίβεια, που σημαίνει ότι βγάζει λίγα λανθασμένα θετικά αποτελέσματα.