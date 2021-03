Life

“YFSF - All Star”: οι παίκτες στο “Πρωινό” πριν από τις μεγάλες μεταμορφώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταγωνιστές του σόου μεταμορφώσεων στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» πριν από τη μεγάλη βραδιά.