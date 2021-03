Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσματα στο ογκολογικό τμήμα νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε σε ασθενή λίγο πριν μπει στο χειρουργείο κι ακολούθησαν τεστ σε ασθενείς και προσωπικό. Πόσα από αυτά βρέθηκαν θετικά.

Έξι κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίσθηκε σε ασθενή που σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, υποβλήθηκε σε τεστ πριν εγχειριστεί.

Κι ενώ τα δυο πρώτα τεστ βγήκαν αρνητικά, στο τρίτο βρέθηκε θετικός.

Άμεσα άρχισαν έλεγχοι σε ασθενείς και προσωπικό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε 25 μοριακά τεστ βρέθηκαν ακόμα πέντε θετικά.