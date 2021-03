Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών για τα μέτρα

Τι αναμένεται να προτείνουν για το lockdown. Τι θα γίνει με τα slef test και πως θα «ξεκλειδώσουν» το λιανεμπόριο.

Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή λοιμωξιολόγων με τα επιδημιολογικά δεδομένα, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες, να μην επιτρέπουν καμία συζήτηση περί ανοίγματος και χαλάρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Πρώτο θέμα», τα ισχύοντα μέτρα για τον κορονοϊό θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς καμία μεταβολή σε αυτά, ενώ όπως γίνεται προφανές, οποιαδήποτε συζήτηση για άνοιγμα της οικονομίας και του λιανεμπορίου μετατίθεται για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα. Επιπλέον, στη σημερινή ενημέρωση θα δοθούν διευκρινίσεις για τα self τεστ.

Οι ειδικοί σε συνεργασία με τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας και άλλα κυβερνητικά στελέχη, προσανατολίζονται στη χρήση των self τεστ ως ενός εργαλείου που θα βοηθήσει το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς. Όπως εξηγούν ειδικοί, η έναρξη χρήσης των self τεστ για την ανίχνευση της εξάπλωσης της νόσου Covid στην κοινότητα αναμένεται να συνδεθεί με το σχέδιο ανοίγματος του λιανεμπορίου και άλλων τομέων της αγοράς.

Αφού, λοιπόν, η 29η Μαρτίου δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι ως ημερομηνία χαλάρωσης ορισμένων μέτρων, οι δύο ημερομηνίες που θα συζητηθούν από βδομάδα και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι η 5η και η 12η Απριλίου, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να συζητιούνται στην επιτροπή τα πιθανά σενάρια για το Πάσχα, με τους μεν να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να... ψήσουμε αρνί στα χωριά μας και με τους δε να ισχυρίζονται ότι και φέτος πρέπει να είμαστε... φειδωλοί στις μετακινήσεις μας, ώστε να «σώσουμε» το καλοκαίρι.

Την είδηση ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 70-74, έδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, για τους περίπου 110.000 πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας που έχουν γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση, θα κλειστεί ένα ραντεβού για το οποίο θα ενημερωθούν με μήνυμα.

Στην κορύφωση του τρίτου κύματος βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τον Καθηγητή Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελο Μανωλόπουλο, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Όπως τόνισε, η κατάσταση θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το επόμενο διάστημα, αλλά προέβλεψε ότι ο Απρίλιος θα είναι επιβαρυμένος. Πρόσθεσε δε ότι λόγω του εμβολιασμού θα αποφευχθεί το τέταρτο κύμα κορονοϊού.

Γερμανός Βουλευτής ζήτησε την τεχνογνωσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έρευνα στα λύματα. Την είδηση επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου.

Την ίδια στιγμή, ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Γ. Μπουλμπασάκος, είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι η εικόνα από την τελευταία εφημερία του Νοσοκομείου είναι σαφώς βελτιωμένη.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενη στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, είπε αρχικά ότι αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι αν κάποιος έχει νοσήσει ήδη και κάνει έστω και μια δόση του εμβολίου, θα αποκτήσει υψηλά ποσοστά ανοσίας. Ερωτηθείς για το αν κάποιος μπορεί να κάνει τις δυο δόσεις του εμβολιασμού με διαφορετικά εμβόλια, είπε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Μετά τις 15 Απριλίου θα δούμε κρούσματα κάτω από 2.000 και προς το 1.500 με 1.200 δήλωσε ο Νίκος Τζανάκης, Διευθυντής Πνευμονολογικής κλινικής Νοσοκομείου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε μιλώντας στο "Θέμα 104,6", βρισκόμαστε σε μια κορύφωση και για πέντε με δέκα ημέρες και ίσως και παραπάνω θα έχουμε την πίεση στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ, ενώ εκτίμησε ότι αυτή τη εβδομάδα ενδεχομένως να αρχίσει μια πολύ μικρή πτώση των νέων διαγνώσεων.