Παράξενα

“Πολεμούν” τις πλημμύρες με εκρήξεις σε πάγο (βίντεο)

Μέτρα μπροστά στην απειλή του πάγου λαμβάνουν οι ρωσικές Αρχές.

Εκρήξεις στα παγωμένα ποτάμια της Ρωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας από ειδικά συνεργεία και το Στρατό.

Οι επιχειρήσεις έχουν στόχο την αποφυγή σχηματισμού χοντρού πάχους πάγου στις όχθες των ποταμών, που στην πορεία μπορεί να προκαλέσει τοπικές πλημμύρες.

Ήδη πραγματοποιήθηκε μία έκρηξη σε ποτάμι κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ενώ προγραμματίζονται ανάλογες και ακόμα έξι σημεία.

Οι εκρήξεις γίνονται από ειδικούς και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, αφού θα πρέπει να γίνουν χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές στη χλωρίδα και την πανίδα της εκάστοτε περιοχής, αλλά ούτε και τη ζωή κάτω από το νερό.