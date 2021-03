Πολιτική

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη Σύνοδο Κορυφής

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης μετά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής.

Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα συμπεράσματα της διήμερης Συνόδου Κορυφής, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, με κεντρικό θέμα τις ευρω-τουρκικές σχέσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση, αντί να θριαμβολογεί, οφείλει να αναδείξει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για τα κυριαρχικά δικαιώματα

Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις και παλινωδίες, το μήνυμα που στέλνει η ΕΕ προς την Τουρκία για την μεγαλύτερη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας της τελευταίας 25ετίας είναι ανισοβαρές και κατώτερο των αναγκών και των περιστάσεων.

Τα Συμπεράσματα ορθώς καθιερώνουν μια διττή ευρωτουρκική προσέγγιση πίεσης και συνεργασίας που η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει εις το έπακρον. Αλλά από τη μία αναδεικνύουν με λεπτομέρεια τα επόμενα βήματα μιας θετικής ατζέντας, από την άλλη δεν αναφέρονται σε μηχανισμό κυρώσεων αλλά σε "αξιοποίηση επιλογών και εργαλείων" επαναλαμβάνοντας αναφορές προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Επιπλέον τα Συμπεράσματα αναφέρουν ότι αυτές οι "επιλογές και τα εργαλεία" θα χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξουν "νέες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο" χωρίς να καθίσταται σαφές από το Κοινό Ανακοινωθέν Μπορέλ ποιές ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Άλλωστε σύμφωνα με το Κοινό Ανακοινωθέν που καλωσορίζει και η Κυβέρνηση:

οι έρευνες του Oruc Reis χαρακτηρίζονται προκλητικές αλλά όχι παράνομες, πηγαίνοντας πίσω και από το λεκτικό των Συμπερασμάτων του Οκτωβρίου 2020 που αναφερόταν σε "τερματισμό παράνομων ενεργειών κατά της Ελλάδας..."

το λεκτικό που αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι σαφώς αποδυναμωμένο σε σχέση με τα Συμπεράσματα του Δεκ 2019, καθώς λείπει η αναφορά ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει νομικές συνέπειες για τρίτες χώρες.

Επιπλέον, δεν γίνεται καν νύξη για ανάγκη ανάκλησης του παράνομου Μνημονίου, στο τμήμα του Κοινού Ανακοινωθέντος που αφορά τη Λιβύη

το casus belli και η πρωτοφανής περσινή κλιμάκωση παραβιάσεων εναερίου χώρου και χωρικών υδάτων δεν αναφέρονται καν.

Παράλληλα, τα Συμπεράσματα περιέχουν γενικόλογες αναφορές στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία, χωρίς να αξιοποιούνται τα εργαλεία και μέσα που έχει η ΕΕ για ουσιαστική ευρωπαϊκή πίεση στην Τουρκία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, σε αυτόν τον τομέα. Το ενταξιακό πλαίσιο πρέπει να διατηρηθεί στο τραπέζι ειδικά αφού η ΕΕ δεν ενεργοποιεί των μηχανισμό των κυρώσεων κατά της Τουρκίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κυβέρνηση, αντί να θριαμβολογεί, οφείλει να αναδείξει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, προώθηση των διερευνητικών με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ του πλαισίου Γκουτέρες και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές αδυναμίες της ΕΕ καθίστανται ολοένα και πιο εμφανείς, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν η Ελλάδα πρωτοστατήσει στον ευρωτουρκικό διάλογο αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται και καθιστώντας πραγματικά τις ελληνικές γραμμές, ευρωπαϊκές.?

Γεννηματά: Η κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ λίγη

«Την ώρα της αλήθειας η κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ λίγη. Στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έδειξε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα», σχολίασε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. «Συμφώνησε να ξεκινήσει θετική ατζέντα με την Τουρκία, χωρίς να εξασφαλίσει καμία συγκεκριμένη δέσμευσή της, παρά αρκέστηκε σε αόριστες αναφορές για το μέλλον», πρόσθεσε.

Η κ. Γεννηματά επέκρινε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν διεκδίκησε και δεν πέτυχε ρυθμίσεις που θα προέβλεπαν ότι η υλοποίηση της θετικής ατζέντας με την ΕΕ συνεπάγεται πως η Τουρκία:

Εγκαταλείπει το casuς belli.

Θα προσχωρήσει στη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ως μέρος του ενωσιακού κεκτημένου.

Θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της ΕΕ, εγκαταλείποντας τις απαράδεκτες θεωρίες για «γκρίζες ζώνες».

Θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο εσωτερικό της.

Θα δέχεται «επιστροφές» μεταναστών από όλη τη χώρα και όχι μόνο από τα νησιά με αναθεώρηση της σχετικής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας παράλληλα με τη νέα χρηματοδότηση.

ΚΚΕ: Η ΕΕ καθορίζει τη στάση της με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής της σχέσης με την Τουρκία

«Για μια ακόμη φορά, αποδείχτηκε ότι η ΕΕ καθορίζει τη στάση της στα παζάρια που εξελίσσονται με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής της σχέσης με την Τουρκία», επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και τη συνομιλία Μητσοτάκη-Μπάιντεν.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Καλλιέργησαν κι αυτή τη φορά ψεύτικες προσδοκίες για τον ρόλο της ΕΕ και υπερφίαλες εκτιμήσεις για τις "κυρώσεις", οι οποίες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε "μπαλάκι του πινγκ πονγκ" που μετατίθεται από τρίμηνο σε τρίμηνο», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν αποτελεί "ασπίδα" για το λαό και τη χώρα, αλλά "πηγή" νέων μεγάλων κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι αμερικάνικες αναφορές για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα συνδέονται με την όξυνση των ανταγωνισμών των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με την προετοιμασία της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων. Σηματοδοτούν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με σήμα κατατεθέν αυτής της εμπλοκής τον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Σούδας», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Ελληνική Λύση: Ο κ.Μητσοτάκης υπέκυψε στις εντολές των ΗΠΑ

«Πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που πρωθυπουργός κυρίαρχου κράτους παραδίδει τα πάντα μέσω τηλεφώνου.

Ο κύριος Μητσοτάκης επί 30 λεπτά δεν απαίτησε τίποτα, υπέκυψε στις εντολές των ΗΠΑ για παθητική στάση έναντι στην Τουρκία, παρέδωσε την Σούδα αλλά και το σύνολο του αμυντικού σχεδιασμού στον κ. Μπάιντεν ακολουθώντας για ακόμα μια φορά το εθνικά ολέθριο δόγμα του «πρόθυμου συμμάχου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από την Ελληνική Λύση.