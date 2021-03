Life

Η Σερ σώζει τον “πιο μοναχικό ελέφαντα του κόσμου”...

To ντοκιμαντέρ του Smithsonian Channel κάνει ντεμπούτο την Ημέρα της Γης.

Η Σερ ξεκινά μια περιπέτεια επικών διαστάσεων στο νέο ντοκιμαντέρ «Cher & The Loneliest Elephant», που κάνει ντεμπούτο την Ημέρα της Γης.

Η ταινία του Smithsonian Channel καταγράφει τον αγώνα της Σερ στο Πακιστάν για να σώσει τον Κάαβαν, τον «πιο μοναχικό ελέφαντα του κόσμου». Ο τεσσάρων τόνων υποσιτισμένος Κάαβαν πέρασε σχεδόν 20 χρόνια της ζωής του στην αιχμαλωσία.

Ο ελέφαντας ζούσε σε ένα ερειπωμένο υπόστεγο κάτω από τον καυτό ήλιο του Ισλαμαμπάντ σε ζωολογικό κήπο και η κακομεταχείριση τον έκανε να υποφέρει από προβλήματα κατάθλιψης, παχυσαρκίας και θυμού. Όταν η σύντροφός του πέθανε τραγικά το 2012 από παραμέληση, η ιστορία του Κααβάν κέρδισε παγκόσμια προσοχή μέσω ακούραστων προσπαθειών και εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύντομα έγιναν αντιληπτές από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό.

Η Σερ ίδρυσε την οργάνωση Free The Wild με τους Μαρκ Κάουν, Τζιν Νέλθορπ Κάουν και Τζένιφερ Ρούιζ και ενδυνάμωσε το κίνημα υπέρ της απελευθέρωσης του ελέφαντα ηχογραφώντας το τραγούδι «Walls» ενώνοντας τη φωνή της με ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Με τις συνδυασμένες προσπάθειες της Σερ και των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων σε όλο τον κόσμο, τον Μάιο του 2020 το ανώτατο δικαστήριο του Πακιστάν ζήτησε την απελευθέρωση του Κααβάν. Έχοντας επιλέξει ως νέα στέγη για τον ελέφαντα ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην Καμπότζη, η ομάδα αντιμετώπισε υλικοτεχνικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρορμήσεων για ζευγάρωμα του Κααβάν.

Τον Νοέμβριο του 2020, η Σερ ταξίδεψε στο Πακιστάν για να βοηθήσει στη διάσωση του ελέφαντα.

«Ήμουν φοβισμένη, αλλά τότε σκέφτηκα, τι θέλεις να κάνεις περισσότερο;» αναφέρει η τραγουδίστρια. «Έδωσα μία υπόσχεση και έπρεπε να την τηρήσω. Δεν είχα άλλο τρόπο να το κάνω».

Για να ταξιδέψει ο Κααβάν στην Καμπότζη, σε απόσταση μεγαλύτερη των 4.000 χιλιομέτρων, κατασκευάστηκε ένα ειδικό κλουβί. Ο ελέφαντας εκπαιδεύτηκε επίσης από έναν εμπειρογνώμονα για αρκετές εβδομάδες για να διασφαλιστεί ότι θα μπει στο κλουβί με ασφάλεια. Στο διάρκειας 10 ωρών αεροπορικό ταξίδι του μέχρι την Καμπότζη, τον συνόδευσαν κτηνίατροι άγριας ζωής και πάνω από 200 κιλά φαγητού.

Η δραματική διάσωση του Κααβάν είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «Cher & The Loneliest Elephant» που θα προβληθεί στο Paramount+ στις 22 Απριλίου, Ημέρα της Γης.