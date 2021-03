Οικονομία

Κορονοϊός: ολλανδικό “πείραμα” με τουρίστες στην Ρόδο

Κρίσιμο τεστ, με την στήριξη του Κράτους, για το άνοιγμα της σεζόν και την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα.

Ένα ολλανδικό ταξιδιωτικό γραφείο θα φέρει περίπου 200 άτομα στην Ελλάδα για οκταήμερες διακοπές με στόχο να δει εάν ο τουρισμός είναι εφικτός μέσα στην πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το BBC, αυτοί που επιλέχθηκαν θα περάσουν τις διακοπές τους σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο στη Ρόδο με κόστος 399 ευρώ το άτομο. Ωστόσο υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Δεν θα τους επιτρέπεται να βγουν από το ξενοδοχείο και θα πρέπει να περάσουν δέκα μέρες καραντίνας όταν επιστρέψουν στη χώρα τους.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ταξιδιωτικό πείραμα, το οποίο υποστηρίζεται από το ολλανδικό κράτος.

Η επίσημη ταξιδιωτική οδηγία της Ολλανδίας είναι ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό πρέπει να αποφεύγονται, εκτός και αν είναι απαραίτητο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Στην Ολλανδία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 16.536 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού και 1.246.366 κρούσματα σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Πηγή: bbc.com