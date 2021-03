Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: το κολλημένο πλοίο... εκτοξεύει τα ναύλα για μεταφορά πετρελαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες συνέπειες του αποκλεισμού της Διώρυγας του Σουέζ είναι εμφανείς, ενώ ανησυχεί ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος.

Τα ναύλα για τις μεταφορές πετρελαίου με τάνκερ σχεδόν διπλασιάσθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά το σοκ του αποκλεισμού της διώρυγας του Σουέζ, καθώς το γιγαντιαίο πλοίο Ever Given παραμένει καθηλωμένο ανάμεσα στις δύο όχθες.

Οι προσπάθειες για τη μετακίνηση του 400 μέτρων μήκους πλοίου, που είναι καθηλωμένο από την Τρίτη, μπορεί να χρειασθούν εβδομάδες εν μέσω κακοκαιρίας.

Η ιαπωνική ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου Shoei Kisen διέψευσε δημοσίευμα ότι σκοπεύει να το μετακινήσει το Σάββατο το βράδυ, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες αποκόλλησής του συνεχίζονται. Ο Οργανισμός της Διώρυγας του Σουέζ καλωσόρισε την προσφορά των ΗΠΑ να βοηθήσουν.

Οι αναλυτές αναμένουν μία μεγαλύτερη αύξηση των ναύλων για τα μικρότερα τάνκερ και τα προϊόντα πετρελαίου, όπως τη νάφθα και τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων από την Ευρώπη στην Ασία, εάν η διώρυγα παραμείνει κλειστή για εβδομάδες.

«Η προμήθεια περίπου του 20% της ασιατικής νάφθας γίνεται από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ», δήλωσε στέλεχος της FGE, προσθέτοντας ότι οι νέες διαδρομές που θα κάνουν τα πλοία, γύρω από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, μπορεί να αυξήσει κατά δύο εβδομάδες τον χρόνο τους και κατά πάνω από 800 τόνους την κατανάλωση καυσίμων των Suezmax τάνκερ. Τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο κόστος για τα πλοία, αντιστοιχώντας έως το 60% των συνολικών δαπανών.

Η ήδη αδύναμη ασιατική αγορά βενζίνης ή ντίζελ επιδεινώνεται από τον αποκλεισμό καθώς η Ασία εξάγει καύσιμα σε δυτικές αγορές, όπως της Ευρώπης, το 60% των οποίων έγιναν μέσω του Σουέζ το 2020. Πάνω από 30 πετρελαιοφόρα πλοία ανέμεναν από την Τρίτη και από τις δύο πλευρές της διώρυγας για να περάσουν, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.

Η επίπτωση από τις καθυστερήσεις των πλοίων στις αγορές ενέργειας είναι πιθανό να περιορισθεί από τη ζήτηση για αργό και υγραέριο (LNG) που είναι στη χαμηλή περίοδο, ανέφεραν αναλυτές.

To κόστος της ναύλωσης προϊόντων, όπως βενζίνης και ντίζελ, από το ρωσικό λιμάνι του Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα στη Νότια Γαλλία αυξήθηκε από 1,49 δολάρια ανά βαρέλι στις 22 Μαρτίου στα 2,58 δολάρια στις 25 Μαρτίου, μία αύξηση 73%, σύμφωνα με το Refinitiv.