Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τα επιδόματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η λίστα με τις ημερομηνίες καταβολής κάθε επιδόματος.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι στις 31 Μαρτίου 2021, τελευταία ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα παιδιού: 627.113 δικαιούχοι, 127.472.554 ευρώ.

Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα: 169.720 δικαιούχοι, 71.474.838 ευρώ.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 269.948 δικαιούχοι, 58.647.141 ευρώ.

Επίδομα στέγασης: 271.644 δικαιούχοι, 33.129.397 ευρώ.

Επίδομα γέννησης: 12.529 δικαιούχοι, 12.596.000 ευρώ.

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: 35.203 δικαιούχοι, 11.706.440 ευρώ, εκ των οποίων Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 14.821 δικαιούχοι, 4.028.729 ευρώ.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: 903 δικαιούχοι, 225.424 ευρώ.

Επίδομα ομογενών προσφύγων: 6.777 δικαιούχοι, 238.506 ευρώ.

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: 138 δικαιούχοι, 109.316 ευρώ.

Επίδομα ορεινών περιοχών: 191 δικαιούχοι, 94.800 ευρώ.

Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων: 5 δικαιούχοι, 5.000 ευρώ.

Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων: 2 δικαιούχοι, 2.000 ευρώ.

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, (λόγω Covid-19): 113.083 δικαιούχοι, 23.703.293.92 ευρώ.

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α' 52): 3.483 δικαιούχοι, 267.987 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σύνολο των χρημάτων, που θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2021, ανέρχεται σε 338.672.697 ευρώ.