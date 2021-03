Οικονομία

ΤτΕ: αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Φεβρουάριο

Κι ενώ αυξάνονται οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, μειώνονται οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης.

Αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι αύξησης 671 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τους να επιβραδυνθεί σε 9,9% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 741 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 1,19 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 779 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 750 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7%. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 306 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 549 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν θετική κατά 135 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.415 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 15,9% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 441 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.866 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν θετική κατά 407 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 9,5% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 10,3% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 0,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 72 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 293 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 36 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 3,1% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος αρνητική κατά 136 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες.