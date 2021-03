Life

Γιατί ο Τζάστιν Μπίμπερ βρέθηκε σε φυλακή στην Καλιφόρνια;

Τι αναφέρει το TMZ για τον Καναδό superstar που βρέθηκε στην φυλακή.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται την πίστη του με τον κόσμο και πρόσφατα επισκέφθηκε φυλακή στο πλαίσιο αποστολής καλής θέλησης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο από την αρμόδια για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Αρχή της Καλιφόρνια, ο προϊστάμενος της φυλακής έδωσε στον Τζάστιν Μπίμπερ την ευκαιρία για μια σύντομη επίσκεψη, συνοδευόμενο από τον πάστορά του, για να υποστηρίξει προγράμματα της φυλακής που βασίζονται στη θρησκευτική πίστη.

«Δεν είναι σαφές τι ακριβώς έκανε ο JB -τραγούδησε ή ανάγνωσε το ευαγγέλιο- αλλά τα πρωτόκολλα προστασίας από την COVID -19 ακολουθήθηκαν κατά γράμμα, και όλα πήγαν ομαλά» αναφέρει το TMZ.

Την ίδια μέρα της επίσκεψής του στη φυλακή, ο Τζάστιν Μπίμπερ με ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μερικά λόγια για τη δύναμη της πίστης του.

«Η οπτική μου για τον Θεό έχει αλλάξει από φόβο σε ΑΓΑΠΗ», έγραψε. «Δεν είστε ποτέ πολύ μακριά από τον Θεό! Έχει εμμονή μαζί σας».