Παράξενα

“Τρέλα” το lockdown για οικογένεια με 11 παιδιά! (βίντεο)

Τα μέλη της οικογένειας περνούν ατελείωτες ώρες μαζί και προσπαθούν να… διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, παρά τις ασφυκτικές συνθήκες στο σπίτι.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Μοιάζει με παράνομη συγκέντρωση σε κάποιο σπίτι, που αψηφά κάθε έννοια κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Όμως, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καθημερινότητα μιας οικογένειας στο Άιζεμροθ της Γερμανίας.

Η Κάτια και ο Άντρε Χάιμαν, μαζί με τα 11 παιδιά τους προσπαθούν να επιβιώσουν από τα συνεχόμενα λοκντάουν, τον πολύμηνο εγκλεισμό, αλλά και τον κίνδυνο του κορονοϊού, που ελλοχεύει.

Τα μέλη της πολύτεκνης οικογένειας, αναγκασμένα να παραμένουν στο σπίτι λόγω καραντίνας, είναι κυριολεκτικά το ένα επάνω στο άλλο. Μαζί τους μένει και ο σκύλος τους.

Η αποφυγή των εντάσεων και η εύρυθμη λειτουργία του σπιτιού ανήκει αποκλειστικά στην κυρία του σπιτιού, όπως παραδέχεται ο σύζυγός της.

Πάντως οι Χάιμαν, παρά τον συνωστισμό, την έλλειψη ιδιωτικότητας και χώρου, καταφέρνουν και διατηρούν τα λογικά τους, χάρη στην βαθιά αγάπη, που περισσεύει στο σπιτικό τους.