Αίγυπτος: δεκάδες νεκροί σε σύγκρουση τρένων (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για το φριχτό δυστύχημα και οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Σοχάγκ στη νότια Αίγυπτο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Όπως ανακοίνωσε η αρχή των σιδηροδρόμων της χώρας, τα τρένα συγκρούστηκαν όταν ενεργοποιήθηκε από "αγνώστους" το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, κοντά στην Σοχάγκ με αποτέλεσμα να σταματήσει το προπορευόμενο τρένο και το άλλο να πέσει πάνω του.

"Τριάντα δύο πολίτες σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Τάχτα, στο διαμέρισμα της Σοχάγκ", που βρίσκεται περίπου 460 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που τράβηξε κάποιος κοντά στον τόπο του δυστυχήματος και το οποίο προβλήθηκε ευρέως από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανατράπηκαν πολλά βαγόνια.

Η υπουργός Υγείας Χάλα Ζάγεντ βρίσκεται καθ΄οδόν προς τον τόπο του δυστυχήματος για "να παρακολουθήσει την κατάσταση της υγείας των τραυματιών", σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Αίγυπτος έχει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και είναι συχνά τα δυστυχήματα.

Η πιο πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της Αιγύπτου σημειώθηκε το 2002, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες ένα τρένο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 370 άνθρωποι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.