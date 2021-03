Κοινωνία

Κλοπή από θυρίδες: η απολογία του 58χρονου κατηγορούμενου

Οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Ποιες κατηγορίες του αποδίδονται. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 58χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται για τη διάρρηξη των θυρίδων σε τράπεζα του Ψυχικού.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες, ενώ μέσω των συνηγόρων του κάνει λόγο για διαπόμπευση και έχει ζητήσει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ο 58χρονος φέρεται να είπε «το ίχνος DNA είναι μικτό. Εμπεριέχει εκτός από δικά μου στοιχεία, άλλων δύο ατόμων. Της ιδιοκτήτριας της θυρίδας κι ενός άγνωστου προσώπου. Γιατί κατηγορούμαι εγώ;».

Σε άλλο σημείο, φέρεται να ανέφερε «Πιθανολογώ ότι το γενετικό υλικό θα μπορούσε να βρέθηκε στην κασετίνα, όταν η ιδιοκτήτριά της την ακούμπησε στο κοινόχρηστο τραπέζι. Και εγώ και άλλοι χρησιμοποιούμε το ίδιο τραπέζι».

Αναφορικά με την αμφίεση του και τα γάντια που φορούσε κατά την επίσκεψη στον χώρο των θυρίδων, φέρεται να είπε στον ανακριτή «το καπέλο είναι αγαπημένο μου αξεσουάρ και το χρησιμοποιώ συχνά στην καθημερινότητά μου. Τα γάντια και τη μάσκα τα φορούσα λόγω κορονοϊού. Το ινστιτούτο αισθητικής της συζύγου μου βρίσκεται κοντά στην τράπεζα και δεν ήθελα κάποιος πελάτης να δει ότι δεν τηρώ τα μέτρα».

Νωρίτερα, το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Η σύζυγός του, Τέτα Καμπουρέλη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και τόνισε ότι ο σύζυγός της είναι θύμα, προκειμένου να "κλείσει" η υπόθεση.

"Ο σύζυγός μου είναι αθώος. Κάτι έχει συμβεί και η τράπεζα πρέπει να χρεώσει έναν άνθρωπο για να κλείσει η υπόθεση. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να χρεωθεί ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έχει και ένα ποινικό μητρώο" τόνισε η κα Καμπουρέλη.

Όσο για το DNA είπε ότι αυτό που βρέθηκε δεν είναι ούτε αίμα, ούτε σπέρμα, ούτε ιδρώτας. "Είναι ένα νεκρό κύτταρο που μπορεί να μεταφερθεί από τον καθένα. Χρεώνουν στον άνδρα μου όλη αυτή την υπόθεση επειδή η θυρίδα του ήταν δίπλα στης κυρίας που ανοίχτηκε".

"Δεν γίνεται με ένα κατσαβίδι να ανοίγει μία τράπεζα. Περιμένουμε τη Δικαιοσύνη. Θα πάω μάρτυρας. Ο σύζυγός μου δεν είναι καθόλου καλά. Χρειάζεται στήριξη" κατέληξε.

Για την υπόθεση μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος των θυμάτων της ληστείας, ο οποίος τόνισε ότι το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παρακολουθείται εδώ και μήνες, σημαίνει ότι οι Αρχές έχουν ένα μίνιμουμ βεβαιότητας ότι πίσω από τη διάρρηξη βρίσκεται εκείνος.