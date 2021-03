Κόσμος

Μιανμάρ: Το νεότερο θύμα μετά το πραξικόπημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία που δημοσιεύουν τα διεθνή ΜΜΕ για την κατάσταση στη Μιανμάρ.

Το νεαρότερο θύμα, η ηλικίας 7 ετών Κιν Μιο Τσιτ, σκοτώθηκε στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Μάνταλαϊ, την Τρίτη. Το κοριτσάκι βρισκόταν στο σπίτι με τον πατέρα του όταν σκοτώθηκε.

Ο 78χρονος Ουίν Τσι ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος που καταγράφηκε ότι σκοτώθηκε μετά το πραξικόπημα και βρισκόταν μεταξύ περίπου 50 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην περιοχή Χλάινγκ Τάγιαρ της Ρανγκούν στις 14 Μαρτίου, που ήταν η αιματηρότερη ημέρα μέχρι στιγμής.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ έχουν σκοτώσει περισσότερους από 300 ανθρώπους στην προσπάθειά τους να καταστείλουν την εναντίωση στο πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, ενώ σχεδόν το 90% από αυτούς πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, εκ των οποίων το ένα τέταρτο στο κεφάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία μη κυβερνητικής οργάνωσης και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της χούντας ανακοίνωσε ότι 164 διαδηλωτές και 9 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας είχαν σκοτωθεί ως την Τρίτη. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους απολογισμούς αυτούς.

Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν κατακραυγή και την επιβολή κυρώσεων από δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Η χρήση θανάσιμης βίας κατά πολιτών καταδικάστηκε επίσης από ορισμένες γειτονικές χώρες στη νοτιοανατολική Ασία, οι οποίες τείνουν να είναι συγκρατημένες στις επικρίσεις τους.

"Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαπράττονται καθημερινά", υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Ένωση Αρωγής για τους Πολιτικούς Κρατούμενους (AAPP), η οποία καταγράφει τους θανάτους και τις συλλήψεις και επισημαίνει ότι σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή έχουν καταδικαστεί μετά το πραξικόπημα.

Η οργάνωση αυτή είχε καταγράψει 320 θανάτους ως τις 25 Μαρτίου.

Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει δείχνουν ότι τουλάχιστον το 25% αυτών που έχουν σκοτωθεί υπέκυψαν σε τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, κάτι το οποίο εγείρει υποψίες ότι στοχεύθηκαν σκοπίμως για να σκοτωθούν. Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για κάθε θάνατο.

"Όλα δείχνουν ότι ο στρατός υιοθετεί τακτικές πυροβολισμού με σκοπό τον θάνατο για να καταστείλει τις διαδηλώσεις", ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Διεθνής Αμνηστία.

Η χούντα αρνείται τη χρήση υπερβολικής βίας και σημειώνει ότι οι ενέργειές της ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα απέναντι σε μια κατάσταση που, σύμφωνα με την ίδια, συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Σχεδόν το 90% των νεκρών ήταν άνδρες. Περίπου το 36% από αυτούς ήταν ηλικίας 24 ετών και κάτω.