Ράλι Ακρόπολις: Επίσημη επιστροφή στην Ελλάδα

Πότε θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας μετά από τη διετή απουσία του θεσμού.

Ο ιστορικός αγώνας, που από τα πρώτα του χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, κέρδισε δικαιωματικά μία θέση στο διεθνές σκηνικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έπειτα από μία οκταετία απουσίας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) επιστρέφει, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει την παρουσία του στο θεσμό για τη διετία 2021-2022.

Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ράλι Ακρόπολις θα γραφτεί στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την επισφράγιση πολύμηνων ενεργειών υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού, που συντονίστηκαν από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του είχε θέσει ως στόχο την επιστροφή της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η Ελλάδα πέτυχε να ανοίξει διάλογο με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και την εταιρεία διαχείρισης και προώθησης του WRC ήδη από την περασμένη άνοιξη, μεταξύ άλλων χάρις στην αποδεδειγμένα ορθή διαχείριση της πανδημίας, που σχολιάστηκε θετικά από όλα τα διεθνή Μέσα.

Καθοριστικότερο ρόλο, ωστόσο, έπαιξε η θερμή υποστήριξη από την πλευρά της Κυβέρνησης, η οποία, αξιολογώντας την ιστορική σημασία του αγώνα, τη συμβολή του στη θετική προβολή της χώρας στο εξωτερικό και τον επίσης θετικό οικονομικό του αντίκτυπο, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον WRC Promoter, το Δεκέμβριο του 2020.

Για τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολις έχει ήδη συσταθεί Οργανωτική Επιτροπή, με σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του αυτοκινήτου, η οποία εργάζεται πάνω στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή του.

Λεπτομέρειες, όπως η πόλη που θα φιλοξενήσει τον αγώνα, θα ανακοινωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Το Ράλι Ακρόπολις του 2021 θα αποτελέσει τον 10ο γύρο του WRC, αντικαθιστώντας το Ράλλυ της Χιλής, του οποίου η διεξαγωγή κρίθηκε αμφίβολη, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα της Νοτίου Αμερικής.

Τα φώτα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού -και όχι μόνο- θα στραφούν και πάλι στην Ελλάδα, που δηλώνει έτοιμη απέναντι σε μια σπουδαία πρόκληση!

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σε ξένα ΜΜΕ: «Πριν από εβδομήντα χρόνια η Ακρόπολη αποτέλεσε το φόντο για έναν σπουδαίο αγώνα, που αργότερα καθιερώθηκε ως το “Ράλι των Θεών”. Ένας επικός αγώνας ράλλυ που ανέκαθεν έφερνε τα πληρώματα αντιμέτωπα με συνθήκες μοναδικές. Έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας, το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει, και μάλιστα εν μέσω μιας χρονικής συγκυρίας που η Ελλάδα βρίσκει και πάλι το δρόμο της.

Κατά την τελευταία δεκαετία βρεθήκαμε στη δική μας “διαδρομή”, που περιείχε πολλές εναλλαγές. Πλέον, η Ελλάδα χαράζει το μέλλον της κάνοντας σημαντικά άλματα όσον αφορά την έρευνα, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε και πάλι να φιλοξενήσουμε διεθνούς απήχησης εκδηλώσεις, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να δηλώσουμε πως εκπληρώσαμε την υπόσχεση που δώσαμε στον ελληνικό λαό και στους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τα φώτα του παγκόσμιου motorsport και του αθλητισμού γενικότερα στρέφονται ξανά στην Ελλάδα. Στην αναγεννημένη και φωτεινή Ελλάδα, που ακτινοβολεί σε όλον τον κόσμο!

Η επάνοδος του Ράλι Ακρόπολις στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ είναι γεγονός. Από σήμερα κιόλας, ξεκινάμε την οργάνωση του κορυφαίου αγώνα του θεσμού! Του Ράλλυ Ακρόπολις, που είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του motorsport. Η Ελλάδα είναι εδώ για να σας καλωσορίσει! Είναι παρούσα, εξωστρεφής και πρωταγωνιστεί σε όλους τους τομείς».

Ο Ζαν Τοντ, πρόεδρος της FIA, επισήμανε: «Το Ράλι Ακρόπολις δε χρειάζεται συστάσεις. Πρόκειται για ένα θρυλικό γεγονός, όπου ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η τεχνολογία συναντούν την ιστορία, στη “γη των Θεών”. Ο αγώνας είναι γνωστός για ορισμένες από τις σκληρότερες ειδικές διαδρομές στον κόσμο και προσωπικά έχω κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις, έχοντας αγωνιστεί ως συνοδηγός σε πέντε Ράλλυ Ακρόπολις, μεταξύ 1970 και 1981. Χαίρομαι για την επιστροφή του στο υψηλότερο επίπεδο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική Κυβέρνηση για την πολύτιμη υποστήριξη, όπως και τους διοργανωτές για την ισχυρή τους δέσμευση».

Ο Τζόνα Σίμπελ, διευθύνων σύμβουλος του WRC Promoter, καλωσόρισε: «Το Ράλι Ακρόπολις αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του WRC και εκτιμούμε την τεράστια δέσμευση της ελληνικής Κυβέρνησης να το επαναφέρει στον κορυφαίο θεσμό αγώνων ράλλυ.

Καλώς ορίσατε! Είμαστε βέβαιοι πως ακόμα κι αν πρόκειται για ένα σύγχρονο Ράλι Ακρόπολις, αυτός ο αγώνας με την τόσο μεγάλη κληρονομιά θα φέρει και πάλι τους αγωνιζόμενους αντιμέτωπους με τις σκληρότερες συνθήκες».