Εμβολιασμός: ποιοι μπορούν να μπουν σε λίστα αναμονής

Διευκρινιστική ανάρτηση από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

"Καμία δόση εμβολίου χαμένη", τονίζει ο Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση στα Social Media και εξηγεί πως:

"Όσοι έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό, μπορούν να μπουν και σε «Λίστα Αναμονής» ώστε σε περίπτωση ακύρωσης άλλου προγραμματισμένου ραντεβού, να έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού νωρίτερα. Όσοι αυτόματα επιλέγονται, θα λαμβάνουν το σχετικό μήνυμα στο κινητό τους".

"Το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη τη χώρα και σύντομα θα επεκταθεί στα περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα", καταλήγει ο υπουργός Υγείας.