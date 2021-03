Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η ημερομηνία και οι ώρες των ημιτελικών

H EΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τις ώρες διεξαγωγής των πρώτων ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου.

Το πρώτο χρονικά ματς θα είναι αυτό στους Ζωσιμάδες, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 18:00, και δύο ώρες μετά θα ξεκινήσει το ντέρμπι "δικεφάλων" ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (20:00).