Κορονοϊός - Εμβόλια: “Πράσινο φως” από τον ΕΜΑ σε τρεις μονάδες παραγωγής

Ποιες φαρμακευτικές εταιρείες έλαβαν το “OK” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έδωσε το “πράσινο φως” για την λειτουργία μονάδας παραγωγής του εμβολίου της AstraZeneca στην Ολλανδία, που βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμέτωπη με προβλήματα προμήθειας εμβολίων κατά της COVID-19.

Ο EMA αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ενέκρινε επίσης την νέα μονάδα παραγωγής του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας και την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής του εμβολίου της Moderna σε μονάδα της Ελβετίας.

Τα πρώτα εμβόλια της AstraZeneca που θα παραχθούν στην μονάδα παραγωγής στην Ολλανδία αναμένονται στο τέλος του Μαρτίου, ενώ οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου Pfizer/BioNTech της μονάδας του Μάρμπουργκ αναμένεται να διανεμηθούν στις αρχές του Απριλίου.

Σκοπός των αλλαγών αυτών είναι η αύξηση της ικανότητας παραγωγής και της προμήθειας σε εμβόλια της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εργοστάσιο Halix στην ολλανδική πόλη Λέιντεν που παράγει δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca αποτελεί αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε χθες ότι η εταιρεία AstraZeneca, η οποία έχει παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 30 από τα 120 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου για τα οποία έχει δεσμευθεί βάσει του συμβολαίου της με την Κομισιόν ότι θα παραδώσει κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, «θα πρέπει πρώτα να επανορθώσει για τις καθυστερήσεις» και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, πριν μπορέσει να κάνει εξαγωγή εμβολίων εκτός της Ευρώπης.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, Στέλα Κυριακίδου, δήλωσε ότι η απόφαση του ΕΜΑ για την μονάδα Halix σημαίνει ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα παραδοθούν επιπλέον ποσότητες εμβολίων, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της AstraZeneca απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες.

Αν δεν υπήρχαν οι μειωμένες παραδόσεις της AstraZeneca, το ποσοστό των εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν διπλάσιο, πρόσθεσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Η έγκριση της λειτουργίας της μονάδας του Μάρμπουργκ θα επιτρέψει την επιτάχυνση της παραγωγής και των παραδόσεων των εμβολίων που αναμένονται βάσει του συμπληρωματικού συμβολαίου με τις BioNtech/Pfizer, εξήγησε επίσης η Επίτροπος.