Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Ποιοι χαρακτηρίζονται "εργαζόμενοι σε σημαντικούς τομείς".

Οι ναυτικοί και τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα ως «εργαζόμενοι σε σημαντικούς τομείς» για τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (IMO).

«Αυτοί είναι ζωτικής σημασίας εργαζόμενοι που απαιτείται να ταξιδεύουν πέραν των συνόρων συνέχεια, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη να παρουσιάζουν μια απόδειξη εμβολιασμού κατά της COVID-19 ως προϋπόθεση για την είσοδό τους σε κάποιες χώρες», προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους οι διεθνείς οργανισμοί και προσθέτουν:

«Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς τις χώρες που δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό να ορίσουν τους ναυτικούς και τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών ως εργαζόμενους σε σημαντικούς τομείς».