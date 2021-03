Life

“Η Φάρμα”: Παρασκευή και Σάββατο με... δυνατά επεισόδια στον ΑΝΤ1

Ο χρόνος περνάει και οι σχέσεις δοκιμάζονται, όπως και τα νεύρα των παικτών, που επηρεάζονται και από τις νέες αφίξεις

Την 3η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

Τι θα δούμε την Παρασκευή 26 Μαρτίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Ποια είναι η αντίδραση των γυναικών στην είσοδο της νέας παίκτριας, Κάτιας Δέδε;

Πού θα τη στείλουν να κοιμηθεί και τελικά ποιο είναι το αληθινό μοντέλο στη ΦΑΡΜΑ;

Ποιος είναι ο λόγος που οδηγούνται σε σύγκρουση o Στράτος Τζώρτζογλου και o Μιχάλης Ιατρόπουλος;

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος φλερτ για τον Ερωτόκριτο; Οι γυναίκες συμφωνούν μαζί του;

Ποιος θα νικήσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ και θα γίνει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για την 3η εβδομάδα;

Γιατί η συνάντηση της Κάτιας Δέδε και του Μιχάλη Ιατρόπουλου αποδεικνύεται «τραυματική»;

Θα καταφέρει ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ να αντιμετωπίσει τα πρόβλημα των μειωμένων προμηθειών; Θα πεινάσουν;

Τι είναι καλύτερο για την επιδερμίδα; Το botox ή το οξυγόνο του βουνού;

Ποιοι δύο παίκτες έχουν έρθει πιο κοντά;

Ποιους θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΥΠΗΡΕΤΕΣ;

Ποιον θα επιλέξει για πρώτο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Τι θα δούμε το Σάββατο, 27 Μαρτίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιον θα διαλέξει για αντίπαλό του ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Θα τα καταφέρουν στην ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, θα πάρουν επιτέλους τις 3 κατσίκες;

Ποια είναι η κλίκα στη ΦΑΡΜΑ και ποιους θέλουν να ξεφορτωθούν;

Ποιος θα κερδίσει στη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ και ποιος θα αποχωρήσει;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται.

Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

