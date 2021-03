Οικονομία

Προϋπολογισμός: πρωτογενές έλλειμα μικρότερο του στόχου τον Φεβρουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια επίπεδα διαμορφώθηκε. Ποιες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση.

Πρωτογενές έλλειμμα 1,497 δισ. ευρώ παρουσίασε προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,737 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με τα οποία παρουσιάστηκε έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 3,268 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4,507 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,533 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 280 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,135 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 195 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7,624 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 35,7 %,

Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 36,0%,

Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 27 εκατ. ευρώ ή 49,6%,

Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 595 εκατ. ευρώ ή 244,0%

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 624 εκατ. ευρώ ή 827,9%,

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 624 εκατ. ευρώ ή 827,9%, Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 335 εκατ. ευρώ ή 134,9%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 167 εκατ. ευρώ ή 253,1%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 45 εκατ. ευρώ ή 17,7%,

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 128 εκατ. ευρώ ή 19,6%,

Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 38,9%,

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 38,7%,

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 82 εκατ. ευρώ ή 16,1%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 77 εκατ. ευρώ ή 15,6%,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 77 εκατ. ευρώ ή 15,6%, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 74 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 75 εκατ. ευρώ ή 31,7%,

Μεταβιβάσεις κατά 205 εκατ. ευρώ ή 19,8%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από το στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,686 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,092 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από Φόρους, λόγω της παράτασης που δόθηκε για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως την 1η Μαρτίου, στα αυξημένα έσοδα από το ΠΔΕ, καθώς και στην είσπραξη ποσού 193,7 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενεάς. Το ποσό αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,014 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 999 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 390 εκατ. ευρώ ή 10,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται κυρίως στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας για όσους έκαναν χρήση της παράτασης της προθεσμίας εξόφλησής τους, όπως προαναφέρεται.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2021, είναι οι κάτωθι:

ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 13 εκατ. ευρώ,

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 26 εκατ. ευρώ,

Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 516 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 530 εκατ. ευρώ,

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 530 εκατ. ευρώ, Μεταβιβάσεις κατά 409 εκατ. ευρώ,

Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 209 εκατ. ευρώ, λόγω του ποσού που εισπράχθηκε από τη δημοπρασία για τα δίκτυα 5ης γενεάς (5G),

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 21 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Φεβρουάριο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ,

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 36 εκατ. ευρώ,

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 11 εκατ. ευρώ,

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 36 εκατ. ευρώ,

Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 75 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν σε 328 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (421 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν στα 11,801 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 959 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1,094 δισ. ευρώ (πληρωμές 1,684 δισ. ευρώ έναντι στόχου 590 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των προαναφερθέντων αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 725 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 262 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 967 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 41 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν, η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία και η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 45 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3,137 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.