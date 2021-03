Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: χαραμάδα αισιοδοξίας, αλλά όχι αρκετή για άρση lockdown

Ποια περιοχή αναμένεται να δει πιεση στα νοσοκομεία τις επόμενες ημέρες. Πόσα ειναι τα ενεργά κρούσματα στην χώρα. Πότε αναμένεται το "πράσινο φως" για άρση περιορισμών.

Κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, είπε ότι το ιικό φορτίο παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο, αλλά για πρώτη φορά μετά από 7 εβδομάδες παρατηρείται μια υποχώρηση του.

Όπως ανέφερε, τα συνολικά ενεργά κρούσματα είναι 23.500 σε όλη την επικράτεια και ότι σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες παρατηρείται υποχώρηση, όμως σε άλλες παρατηρείται αύξηση της διασποράς της νόσου.

Επεσήμανε ότι την εβδομάδα που πέρασε για πρώτη φορά ο δείκτης θετικότητας παρέμεινε σταθερός στο 6%.

Σημείωσε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα πιεσμένη, με 470 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό κατά μέσο όρο ανά ημέρα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό ξεπέρασαν τους 10.000, ενώ οι 7 στους 10 είναι άνω των 55 ετών.

Αναφερόμενη στο Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου εργάζεται και η ίδια, είπε ότι στην χθεσινή εφημερία υπήρξαν πιο ήπια δεδομένα, καθώς οι εισαγωγές ήταν 60, έναντι κατά μέσο όρο 90 εισαγωγών τις προηγούμενες ημέρες, είπε πάντως ότι αυτό μπορεί να οφείλεται και στην αργία της 25ης Μαρτίου.

Επεσήμανε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πιεστούν τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχουν περίπου 3.000 ενεργά κρούσματα, εκ των οποίων τα 2/3 είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και η κάλυψη των κλινών στις κλινικές covid-19 είναι 77%.

Η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι ο δείκτης θνησιμότητας δεν έχει αυξηθεί στην χώρα, αλλά παραμένει σταθερός, ίσως λόγω και του εμβολιασμού του πληθυσμού μεγάλης ηλικίας.

Σε ότι αφορά την άρση των μέτρων, ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει άρση των μέτρων που θα είναι οριστική και όχι να υπάρξουν άρσεις και μετά ξανά περιορισμοί στις δραστηριότητες και στην λειτουργία της αγοράς.

Ακόμη, είπε ότι οι ειδικοί συνεχίζουν να μελετούν την άρση περιορισμών με χρήση κυρίως των εξωτερικών χώρων καταστημάτων και η χρήση διπλής μάσκας σε χώρους υψηλού κινδύνου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην χρησιμότητα των ατομικών τεστ, που θα βοηθήσουν στην άμεση επισήμανση των κρουσμάτων και της ιχνηλάτησης των επαφών τους.

Προσέθεσε ότι η Επιτροπή περιμένει να μειωθούν τα κρούσματα τις αμέσως επόμενες ημέρες και βοηθούντος του καλού καιρού, να υπάρξει σταδιακή επιστροφή σε δραστηριότητες που έχουν περιοριστεί.