Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί υπάρχει αύξηση κρουσμάτων σε άτομα 18 - 39 ετών

Τι είπε για τον ρυθμό μετάδοσης της νόσου. Πόσο μεγάλη είναι η επιβάρυνση της κατάστασης στην Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια σημείωσε περαιτέρω μικρή αύξηση, το ΕΣΥ πιέζεται, ενώ στα θετικά καταγράφεται η αύξηση των εξιτηρίων από τα νοσοκομεία, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητή επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Στην Αττική η επιδημία παρουσιάζει μεγαλύτερη επιβάρυνση της τάξης του 20%, ενώ ήπια επιβάρυνση έχουμε στην Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στην επιδημιολογική κατάσταση, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι ένα στα είκοσι άτομα που θα κάνει τεστ θα βγει θετικό κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά υψηλή η επαφή μας με φορέα του ιού και συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των μέτρων προστασίας.

Το ηλικιακό προφίλ της επιδημίας παραμένει σταθερό τους τελευταίους δύο μήνες, με την ομάδα των 40-65 να οδηγεί την επιδημία και μετά να ακολουθεί η ομάδα των 18-39, ωστόσο όπως είπε, τελευταία παρατηρείται σημαντική επίπτωση στις ηλικίες 18 με 39.