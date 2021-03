Κοινωνία

Επίθεση σε καθηγητή ΤΕΦΑΑ: Συνελήφθη ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα “δίχτυα” της Αστυνομίας έπεσε ο άνδρας που φέρεται να ξυλοκόπησε τον άτυχο καθηγητή.

Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης στον καθηγητή των ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη, γνωστοποίησε ο ίδιος. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο, ο καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας ξυλοκοπήθηκε από εξωπανεπιστημιακό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε ανακοίνωση προς τα μέλη ΔΕΠ του ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ, ο καθηγητής ανέφερε:

«Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο δράστης της εγκληματικής επίθεσης εναντίον μου εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη! Αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα των συντονισμένων θεσμικών ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας (προσωπικά του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Γενική Διεύθυνση Αττικής Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος), της πρυτανείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (δια του πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιου Δημόπουλου) και της Κοσμητείας της ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ (δια του κοσμήτορα Καθηγητή κ. Νίκου Γελαδά).

Θέλω να εκφράσω την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου προς όλους!

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Παιδείας και Καθηγητή κ. Άγγελο Συρίγο ο οποίος από την πρώτη στιγμή, ως Άνθρωπος και ως “Θεσμικός Ρόλος”, στάθηκε δίπλα μου και με τις θεσμικές του ενέργειες συνετέλεσε καταλυτικά για την διαλεύκανση αυτής της ακατανόητης εγκληματικής ενέργειας εναντίον μου!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς».