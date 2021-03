Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γύρη και μεταλλάξεις επιταχύνουν την διασπορά (βίντεο)

Ανησυχία προκάλεσε η διαπίστωση των γιατρών ότι η γύρη αποτελεί “όχημα” ευρείας μετάδοσης της πανδημίας.