Οικονομία

ΑΑΔΕ: Παράταση για συγκεντρωτικές καταστάσεις και ταμειακές μηχανές

Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες:

Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.

Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.

Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών, μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.