Κοινωνία

Lockdown: Έφοδος σε γυμναστήριο που λειτουργούσε παράνομα

Πρόστιμα και αυτόφωρη διαδικασία, μετά από καταγγελία στο “1520”.

(φωτογραφία αρχείου)

Επιχείρηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, σε γυμναστήριο-αθλητικό σύλλογο που λειτουργούσε παράνομα, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά από καταγγελία στο τηλεφωνικό κέντρο “1520”, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση λειτουργούσε παράνομα για άσκηση kick boxing.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.000 ευρώ στην επιχείρηση, 3.000 ευρώ στον προπονητή και από 300 ευρώ σε εννέα αθλούμενους. Ο προπονητής οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.