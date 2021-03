Αθλητικά

Έρχεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος της ΔΟΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη - φόρος τιμής στη χώρα που "γέννησε" τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στην Ελλάδα αναμένεται ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, προκειμένου να λάβει μέρος σε μία σειρά από εκδηλώσεις, αλλά και να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

O πρόεδρος της ΔΟΕ θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, στις 29 και 30 Μαρτίου. Θα είναι το πρώτο ταξίδι του Γερμανού παράγοντα μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της ΔΟΕ έως το 2025, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Τόμας Μπαχ θα εγκαινιάσει την ψηφιακή έκθεση με όλους τους σύγχρονους Ολυμπιονίκες στο κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ θα παραστεί και στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του ανανεωμένου φωτισμού του Παναθηναϊκού Σταδίου, παρουσία της της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Επίσης, την Τρίτη 30 Μαρτίου θα έχει συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης στην έδρα της ΕΟΕ και του ανανεωμένου φωτισμού του Παναθηναϊκού Σταδίου θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν θα επιτραπεί η είσοδος για την προστασία της δημόσιας υγείας.