FIBA Europe Cup: Εκτός Ευρώπης ο Ηρακλής

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν το... "εισιτήριο" για το Final 4.

Κατώτερος των προσδοκιών και των δυνατοτήτων του, ο Ηρακλής ηττήθηκε στο Ντεν Μπος, στο νοκ αουτ παιχνίδι για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, από την Ιρόνα Νες Ζιόνα με 105-80 και έβαλε τέλος στη φετινή ευρωπαϊκή του διαδρομή. Οι Ισραηλινοί είχαν την υπεροχή και τον πρώτο λόγο στο παρκέ απο την αρχή της αναμέτρησης και δίκαια έφτασαν στην επικράτηση , η οποία τους έδωσε το εισιτήριο για το Final 4 της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 40-50, 55-72, 80-105

Επιθετική δυστοκία και λάθη έβαλαν τον Ηρακλή σε θέση... κυνηγού στο παιχνίδι με το "καλησπέρα". Με βασικό εκτελεστή τον Μεγίνς, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν στο 6' με 19-6, διαφορά που συντήρησαν , στο ίδιο περίπου επίπεδο, ως τα μισά της δεύτερης περιόδου (24-36).

Χρονικό σημείο που ο "Γηραιός" , με επιμέρους σερί 9-1, πλησίασε στους 4 πόντους (33-37). Η Ιρόνα ξέφυγε εκ νέου στο σκορ (19' 35-48), με την επιθετική συνδρομή του Χάτσερ οι Θεσσαλονικείς μείωσαν ξανά στους 4 πόντους στο 24' (48-52), γεγονός που αποτέλεσε την τελευταία κοντινή επαφή τους με το σκορ.

Οι Ισραηλινοί πάτησαν, στην πορεία, γκάζι , με σερί 20-5 απέκτησαν "αέρα" 19 πόντων (53-72), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με τον Ανγκόλα και τον Μίλερ να στηρίζουν το... επιθετικό έργο του Μεγίνς και "καθάρισαν", ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, στη διάρκεια του οποίου η Ιρόνα Νες Ζιόνα "ανέβαζε" συνεχώς τη διαφορά στο σκορ. Ελάχιστα πριν τον φινάλε έφτασε αυτή στη μέγιστη τιμή της, το +27 (78-105).

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Φίλλιος 3, Γκιουζέλης 6, Σχίζας 3, Ενετσιόνια 2, Χέιγκινς 8 (1), Χάνλαν 14, Καββαδάς 1, Σαγκς 9 (2), Ιμπανς 19, Χάτσερ 7 (1), Σαρικόπουλος 4, Βεργίνης 4

ΙΡΟΝΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ (Μπραντ Γκρίνμπεργκ): Ανγκόλα 27 (4), Καρέιρα 6 (1), Μεγίνς 26, Μίλερ 19 (1), Σέλντεν 11 (1), Ντουν 6, Λεβί 2, Λιμονάντ 2, Κορνίλιους 6 (2), Εμπο, Τρόκι