Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής πωλούσε ναρκωτικά

Ο ποδοσφαιριστής, μαζί με τον συνεργό του, είχαν πωλήσει πάνω απο 300 κιλά ναρκωτικών.

Δύο συλλήψεις για πώληση πάνω από 310 κιλά ναρκωτικών προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Γερμανίας, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής Μουσταφα Κουτσούκοβιτς. Το "δίδυμο" είχε πουλήσει από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο του 2020 πάνω από 230 κιλά μαριχουάνα, 30 κιλά χασίς και 50 κιλά κοκαϊνη σε Αμβούργο και Γκεζελγκίρχεν.

Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ έχουν, ήδη, εντοπιστεί πάνω 20.000 ευρώ μετρητά, πολλά κινητά τηλέφωνα και εκατοντάδες κάρτες SIM στα σπίτια των δύο αντρών.

Ο Κουτσούκοβιτς αγωνιζόταν ως επιθετικός, έχει ύψος 1.93 και ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο που έφτασε να αγωνίζεται και στην Κ21 της Γερμανίας. Συνολικά στην ποδοσφαιρική του καριέρα είχε αγωνιστεί σε 200 παιχνίδια, βρίσκοντας δίχτυα 45 φορές, ενώ έχει αγωνιστεί σε μεταξύ άλλων σε Αμβούργο, Σαλκε, Γκρόιτερ Φιρτ, Χάνσα Ροστόκ, Σοντερίσκε, Ολυμπιακό Λευκωσίας και Μόναχο 1860, όπου είχε συμπαίκτη τον Χοσέ Χολέμπας του Ολυμπιακού.