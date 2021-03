Αθλητικά

Euroleague: “Ξύπνησε” αργά ο Ολυμπιακός

Η ήττα από τη Φενέρ “σφράγισε” και μαθηματικά τον αποκλεισμό των “ερυθρόλευκων” από τους “8”.

Μετά από τρεις διαδοχικές νίκες, ο Ολυμπιακός αποδείχτηκε κατώτερος της Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας την ήττα, με 71-76, για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Οι όποιες... ελπίδες -με βάση τα μαθηματικά- διατηρούσαν οι «ερυθρόλευκοι» για παρουσία στην οκτάδα και τα πλέι οφ εξανεμίστηκαν μετά την 17η ήττα τους.

Η ομάδα του Πειραιά είχε ένα κακό 1ο δεκάλεπτο επιτρέποντας στη Φενέρ να οικοδομήσει διαφορά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντέδρασαν στο 2ο, κάτι που έπραξαν στο β΄ μέρος, αλλά ήταν αργά. Η Φενερμπαχτσέ ήταν ανώτερη, ειδικά στη ρακέτα, ενώ ο Ολυμπιακός αναλώθηκε σε μακρινά σουτ ων άστοχος.

Ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων», ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 3/7 τρίποντα και 15 πόντους, ενώ 12 πόντους με 3/17 τρίποντα και 4 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Κώστα Σλούκα. Στο... μηδέν έμεινε ο Σακίελ ΜακΚίσικ με 0/4 τρίποντα και 0/3 δίποντα.

Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε μια δεύτερη διαδοχική νίκη μετά από αυτή επί της Ζαλγκίρις στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις 19 στο σύνολο. Μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη για την ομάδα του Κοκόσκοφ ως προς τη θέση της στο τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς τη φέρνει ισόβαθμη με Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Μονάχου (19-12) στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Γιαν Βέσελι σημείωσε 18 πόντους, ο Νταϊσόν Πιερ πέτυχε 15 πόντους, ο Νάντο ντε Κολό αν και έμεινε στους 7 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ σπουδαία δουλειά στα ριμπάουντ έκανε και ο Ντανίλο Μπαρτέλ με 6.



Τα δεκάλεπτα: 11-20, 27-43, 49-58, 71-76

Με Σλούκα, Τζένκινς, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ και Κουφό ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και για τα πρώτα έξι λεπτά έβλεπε τους ψηλούς της Φενερμπαχτσέ, Γιαν Βέσελι και Αχμέτ Ντουβερίογλου να κάνουν... πάρτι και στις 2 ρακέτες. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ ξέφυγε με 2-14 και χρειάστηκε το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ για να ξεκολλήσει ο Ολυμπιακός (5-14). Οι «ερυθρόλευκοι» αναλώθηκαν σε μακρινά σουτ (1/8 τρίποντα στην 1η περίοδο), ήταν στατικοί και με κυρίως από τη γραμμή του φάουλ μείωσαν σε 11-20, με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Η... αντίδραση του Ολυμπιακού στη 2η περίοδο περιορίστηκε σε δύο εύστοχα τρίποντα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Η ομάδα του Πειραιά έκανε 7 ακόμη λάθη μέχρι το ημίχρονο (10 στο α΄ μέρος), μετρώντας μόλις 4/14 δίποντα (28,6%) και 4/14 τρίποντα (28,6%) στα πρώτα 20 λεπτά. Στα ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι και δη στα αμυντικά (4 ο Ολυμπιακός, 12 η Φενέρ).

στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού. Με τους Ντε Κολό, Γκούντουριτς, Πιέρ, Βέσελι, Ντουβερίογλου μπαίνει στο ματς η Φενέρμπαχτσε. Από 6 ριμπάουντ μετρούσαν οι Ντε Κολό και Μπαρτέλ. Αν και ο Γάλλος διεθνής γκαρντ έμεινε στους 2 πόντους στο α΄ μέρος, έβλεπε την ομάδα του να επιδίδεται σε επιμέρους σκορ 16-23 και να πηγαίνει με +16, στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα (27-43). Ο Κώστας Σλούκας που είχε σημειώσει τους περισσότερους πόντους (6) μαζί με τον Λαρεντζάκη, για τον Ολυμπιακό μοίρασε μόλις 1 ασίστ, την ώρα που για τη Φενέρ ξεχώρισε με 10 πόντους ο Γιάν Βέσελι.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε σημάδια βελτίωσης στις αρχές της 3ης περιόδου όταν με δύο τρίποντα του Βεζένκοφ μείωσε στο -6 (39-45), ενώ είχαν κερδίσει μάχες και οι ψηλοί, Λιβιό Ζαν Σαρλ και Οκτάβιους Έλις. Ένα αντιαθλητικό φάουλ, όμως του Βεζένκοφ έδωσε την ευκαιρία στον Νταϊσόν Πιερ να μεγαλώσει τη διαφορά, αφού με 2 ακόμη δικές του εύστοχες βολές από φάουλ του ΜακΚίσικ «έγραψε το 39-49. Ο Πιερ έκανε και το 39-51, ακολούθησε τρίποντο του Σλούκα (42-51), αλλά οι παίκτες του Κοκόσκοφ είχαν απαντήσεις και οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο - 9 (49-58) στο 30ο λεπτό.

Ένα σερί 5-0 του τουρκικού συλλόγου (49-63) «ψαλίδισε» τις ελπίδες του Ολυμπιακού για μία τέταρτη σερί νίκη στη Euroleague, αφού με συνοπτικές διαδικασίες η Φενέρ ξέφυγε και με +17 (53-70). Ο Ολυμπιακός δεν πέταξε «λευκή πετσέτα», όμως απάντησε με επιμέρους σκορ 13-2 για το 66-72, με τον Ζαν-Σαρλ καταλυτικό σε αυτό το διάστημα. Στο δίποντο του Βέσελι (66-74), ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο (69-74), αλλά έμεναν μόνο 15΄΄. Το λάθος του Πιερ επέτρεψε στον Σλούκα να κερδίσει φάουλ, με τον Ζαν-Σαρλ να παίρνει το ριμπάουντ και να ευστοχεί ύστερα από άστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ (71-74). Στα 9΄΄, ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Ντε Κολό για να σταματήσει τον χρόνο, ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν αλάνθαστος (71-76) και όλα είχαν πλέον κριθεί.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον, Λαρεντζάκης 9 (3), Σπανούλης 6, Σλούκας 12 (3), Βεζένκοφ 15 (3), Πρίντεζη 7 (1), Ζαν-Σαρλ 16, Τζένκινς 2, Κουφός, Έλις 4, ΜακΚίσικ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Μπράουν 8, Γκούντουριτς 2, Μαχμούτογλου, Ο’Κουίν 9 (1), Ντε Κολό 7 (1), Πιερ 15, Μπαρτέλ 6, Βέσελι 18, Σιπάχι 5 (1), Ντουβερίογλου 6